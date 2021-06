Reper Kanye West (44) na svom je Twitteru otpratio Kim Kardashian i sve njene sestre. No, ne zna se je li to napravio nakon što su mu one nedavno čestitale rođendan preko društvenih mreža, piše Page Six.

No, on i dalje na Instagramu prati Kim. Mada se pretpostavlja de će je otpratiti i na toj društvenoj mreži, pošto je sada u vezi s manekenkom Irinom Shayk.

Par je ovog tjedna otputovao u Francusku kako bi proslavili Kanyeov 44. rođendan, a u SAD su se zajedno vratili privatnim avionom.

Kim se fokusirala na djecu

Kim se pomirila s tim da je njen uskoro bivši suprug nastavio dalje sa svojim životom usred njihovog razvoda, saznaje Page Six.

"Kim se s tim slaže", rekao je neimenovani izvor. "Ona samo želi da on bude sretan i zdrav. Kim studira i fokusirala se je na djecu".

West i Shayk poznaju se godinama te su imali kratku romansu prije nego što je on počeo izlaziti s Kim. Oboje su javne osobe i njihova veza mogla bi im pružiti dodatni publicitet.