UZALUD SU SE SKRIVALI, PAPARAZZI SU BILI BRŽI / Irina Shayk i Kayne West vratili se s romantičnog odmora u Francuskoj

Paparazzi su uhvatili manekenku Irinu Shayk i repera Kaynea Westa po dolasku na aerodrom u New Jerseyju nakon romantičnog odmora u Francuskoj. Njih dvoje su tamo u luksuznoj vili proslavili Kayneov 44. rođendan te su potvrdili glasine da su ljubavni par. Irina i Kayne su skrili svoja lica, no to im nije baš pomoglo jer su paparazzi bili brži. Njih dvoje su se po dolasku u New York razdvojili. Irina je viđena kako sama ulazi su svoj stan.