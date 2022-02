No, Kim to nije pokolebalo u odluci da se njega kao supruga zauvijek riješi, iako je inzistirala na tome da imaju zajedničko skrbništvo nad njihovo četvero zajedničke djece, Northom, Saintom, Psalmom i Chicagom. Kim se odlučila na razvod nakon što više nije mogla podnijeti suprugove javne ispade uzrokovanim bipolarnim poremećajem. Pukao joj je film kad je on po tko zna koji put odbio piti lijekove.