Josip Radeljak Dikan poručio saborskom zastupniku: 'Ako te budu htjeli tući, zovi odmah mene!'

Hrvatski kontroverzni poduzetnik Josip Radeljak Dikan ponovno je izazvao veliku pažnju svojim objavama na Facebooku. Dikan je poznat po tome što nema dlake na jeziku i ne boji se izražavati svoje mišljenje. Jučer je na Facebooku podijelio i fotografiju govora saborskog zastupnika Josipa Jurčevića, svog bliskog prijatelja, uz oštru poruku: „Probudiš se u 10 – otvoriš paštetu ili TV i eto tebe opet ih pr*aš, kako su i zaslužili!?? Ako te budu htjeli tući, zovi odmah mene!", stoji uz objavu.

Pretpostavlja se da je to bila poruka da je spreman stati svom prijatelju u obranu ako se netko s njime ne slaže.

Nije prvi put

Nedavno je podijelio fotografiju biste svoje pokojne supruge, legendarne glumice Ene Begović, koja se nalazi u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu (HNK). U svojoj objavi iskreno je priznao da je kip jedva prepoznao, o čemu je Net.hr ranije pisao.

„Ena Begović Radeljak! Jedva sam je prepoznao na stepenicama koje vode iz foajea ka izlazu iz HNK Zagreba!? Da nema polu-zahrđale sitne pločice njenog nepotpunog prezimena na postolju biste, ne bih ni shvatio da je to Ena,“ napisao je tada Dikan.

Ispod te objave dobio je mnoštvo komentara koji također smatraju da je bista nedovoljno reprezentativna.

