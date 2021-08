'MALA OD SKANDALA' / Jelena Karleuša oduvijek je privlačila pozornost seksi lookom i aferama, a najviše voli provocirati razgolićena

Srpska pjevačica Jelena Karleuša 17. kolovoza slavi 43. rođendan. Ona je kći pokojne voditeljice Divne Karleuše i beogradskog policajca Dragana Karleuše. Jelenina majka preminula je u ožujku 2019. godine nakon teške bolest, a pjevačicu je to užasno slomilo i pogodilo. Jelena je glazbenu karijeru započela sa 16 godina 1995. kada je izdala svoj prvi album "Ogledalce", a njena istoimena pjesma postala je pravi hit. Karleušina karijera od tada je krenula strelovitim usponom. Njena pjesma "Insomnia" drži rekord za najviše preuzimanja na cijelom Balkanu. Naime, preuzeta je skoro dva milijuna puta u prvih 24 sata s njene internetske stranice. Jelenu su srpski mediji nazvali "Mala od skandala", a njen privatni život više je intrigirao javnost nego njene pjesma. Jelena se je 2004. godine udala za bogatog poduzetnika Bojana Karića, no njihov brak završio je već godinu dana kasnije i to, kako su tabloidi tada pisali, "vrlo burnim razvodom". Par nikad nije javno otkrio zašto je pukao njihov brak. Jelena se 2008. godine udala za srpskog nogometaša Duška Tošića s kojim ima dvije kćeri, Atinu i Niku. Njihov brak od skoro samih početaka puni stupce tabloida, a najviše bure izazvala je Jelenina tzv. porno afera s nogometašem Ognjenom Vranješom koji je njene seksi snimke javno podijelio, a one su navodno potom završile na porno stranicama. Jelena jako drži do svog izgleda i imidža. Ona izgleda upola mlađe, iako je zakoračila u peto desetljeće. Unatoč neprestanim šuškanjima o njenim brojnim plastičnim operacijama, ona ih negira te tvrdi kako je samo grudi povećala. Također, Karleuša je poznata po peglanju snimki prije objave na društvenim mrežama, pa su je mediji prozvali i "kraljicom Photoshopa". Jelena na društvenim mrežama redovito dijeli svoje golišave objave, a takva se pojavljuje i na svojim nastupima.