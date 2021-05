Jelena Karleuša već je odavno nadmašila samu sebe u objavljivanju krajnje provokativnih foto i videomaterijala, ali evo - sa sigurnošću možemo tvrditi: Ups, opet je to napravila!

Kontroverzna srpska pjevačica na Instagramu je objavila dvije fotografije i snimku u novom vrućem izdanju - pripijenom kombinezonu zebrastog uzorka s dekolteom do ispod pupka. Stražnja strana neobičnog Cavallijeva outfita također je izazovna jer su leđa potpuno gola i tako do same sredine stražnjice.

Bomba i sprijeda i straga

Čak i slijepci vide da Jelena ovdje ni u kojem slučaju nije mogla nositi donje rublje jer je njezina opravica u gornjem dijelu toliko minijaturna da jednostavno nema šanse da grudnjak i gaćice ne bi sijevali iz aviona da su slučajno bili prisutni.

Samozvana diva tako je pokazala i utegnuti trbuh i "sideboob" i "underboob" i "boob" iz svih mogućih perpektiva. U videu je pritom ponosno okrenula i stražnjicu kako bi svi dobro vidjeli njezine gluteuse u pokretu.

"Sunce žareno! Draga, ti se trebaš slikati bar pet puta dnevno. Da se u sredstvima javnog informiranja vidi kako žena može, a i treba izgledati. Apsolutna podrška", komentirao je jedan Karleušin pratitelj na Instagramu, koji je očigledno i njezin najvjerniji fan.