Jeannette ganuta do suza Simonovom gestom: 'Prvi put sam ostala bez riječi'

Budući da su u “Braku na prvu” finalni spojevi – Simon je majstorski pokazao kako oduzeti dah supruzi. Pobrinuo se za sve i mislio na svaki detalj. Od pozivnice, odjeće za Jeannette, interijera, hrane, pića, posluživanja, glazbe, ali i vrlo vrlo posebnog, pa moglo bi se reći, i nenadmašnog poklona – knjige koju je sam osmislio.

Simon ovjekovječio vezu s Jeannette: “Tko kome napiše knjigu”

“Ti stvarno želiš da ja plačem, s vrata”, govori Jeannette nakon što je vidjela kakav je interijer složio Simon za njihov spoj. “Ja sam očarana. To su neke stvari koje se rijetko kome događaju. I rijetko tko to doživi”, cijeni Jeannette Simonov trud i pažnju koju joj je posvetio. A poklon ju je potpuno razoružao. “Tko kome napiše knjigu”, emotivna je Jeannette. I to kakvu knjigu. Simon je razvalio originalnošću i time što je svojim poklonom pokazao da je slušao sve što mu je Jeannette pričala, da se trudio upoznati je i upamtiti što joj je važno. Isto tvrdi i sama Jeannette: “Simon me poznaje fantastično.” Jeannette je ostala bez riječi nakon Simonove geste, a on je pripremio još iznenađenja.

Što je Simon priredio Jeannette, gledajte odmah u novoj epizodi “Braka na prvu” na platformi Voyo, dan prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka, jedinstveni sociološki eksperiment “Brak na prvu” pratite od 21.15 na RTL-u.

