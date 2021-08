Ivan Keller (28) iznimno je talentirani hrvatski glazbenik, a prati ga reputacija ponajboljeg gitarista na ovim prostorima. Široj javnosti poznat je kao član benda Dine Jelusića te po ulozi Keksa u humorističkoj seriji "Crno-bijeli svijet".

Ivan je rodom iz Valpova, a već skoro šest godina živi i radi u Zagrebu. Samozatajan je i živi dosta povučeno od znatiželjnih očiju javnosti, a iza njega stoji više od desetljeća mukotrpno stvorene glazbene karijere.

Njegov prvi bend je bio Off duty, a potom Fireball. S njima je 2012. godine otvorio koncert legendarne grupe Guns'n'Roses. Nakon raspada Fireballa, pridružio se Dininom bendu, koji se onda zvao M.U.D., a kasnije Animal Drive. Ivan je nastupao rame uz rame s mnogim poznatim glazbenicima i skupinama: Općom opasnosti, Vatrom, Atomskim skloništem, Letom 3, Whitesnakeom, Jørnom Landeom i mnogim drugima.

NET.HR: Kako je i kada počela vaša glazbena karijera? Rijetko tko zna da ste vi samouki.

KELLER: Gitaru sam počeo svirati s 12 godina. Imao sam tu sreću da sam odrastao u društvu u kojem je glazba vrlo brzo postala najbitnija stvar na svijetu. Bili smo okruženi kasetama, CD-ima, posterima, majicama i svime što se moglo nabaviti od malih nogu. A taman je u to vrijeme glazbena scena u Valpovu "procvala". Nema tko nije svirao. Moj prijatelj Fran je kupio klasičnu gitaru u Konzumu od koje je brzo odustao i prešao na bubnjeve. A na toj gitari smo nastavili njegov brat Šime i ja. Ubrzo je nastao naš vlastiti bend Off Duty.

NET.HR: Zašto ste se odlučili baš za rock, a ne klasičnu glazbu i sl.?

KELLER: Odrastali smo u vrijeme kada je Nu metal bio na vrhuncu. Prvo smo se zaljubili u agresiju, a tek onda u glazbu, što je krivi redoslijed. Tek kada smo počeli svirati, zaljubio sam se u rock glazbu jer sam je onda čuo na drugačiji način i shvatio sam neke stvari. Teško da bih se onda zaljubio u nešto ispod rocka. Bendovi su nam bili jednostavno nešto od čega se ne može biti više cool. To za mene vrijedi i dandanas.

NET.HR: Laska li vam kad vas nazivaju "majstorom gitare"?

KELLER: Naravno da mi laska jer je sviranje gitare ipak nešto u što sam uložio puno vremena, truda i živaca. Dobro je čuti kompliment, pogotovo od nekih posebnih ljudi koje i sam cijeniš. Iako sam o sebi nikada nisam imao neko pretjerano mišljenje, mogu nabrojati na prste dvije ruke gitariste samo iz Hrvatske za koje smatram da su bolji od mene.

NET.HR: Kako ste se i kada vi i Dino Jelusić upoznali?

KELLER: Dino i ja smo se upoznali 2010. godine kada je nastupao sa svojim ondašnjim bandom u Valpovu. Svirali su u lokalnom kafiću, čak sam im se i ja pridružio na pjesmi "Enter sandman", tako da smo odmah i zasvirali skupa.

NET.HR: Koji su vaši zajednički projekti i planovi za suradnju?

KELLER: Trenutno se pripremamo za europsku turneju na koju idemo sljedeći mjesec. Jedanaest svirki u pet zemalja. Riječ je o novom bendu Jelusick. Svirat ćemo zajedno s Johnom Norumom (Europe) i Gus G-em (Ozzy Osbourne, Firewind). Bit će nam svima čast dijeliti stage s njima, a meni kao gitaristu pogotovo. Sljedeće godine bi trebao izaći i projekt koji smo Dino i ja snimili s jednim poznatim bubnjarem čije ime još ne smijem otkriti. Osim toga, radit ćemo nove pjesme za bend Jelusick.

NET.HR: Kako vi komentirate to što je Dino postao član Whitesnakea?

KELLER: Nitko sretniji od mene. Ako je netko to zaslužio, to je definitivno Dino. U zadnjih šest godina, koliko sviramo skupa, mi je postalo jasno koliko se taj čovjek trudi, kakav smisao i talent za glazbu ima. Za njega sa sigurnošću mogu reći da je najbolji i oduvijek sam vjerovao u njega. Oduvijek je bio i bit će rock zvijezda, ne čudi me što mu se događaju ovakve stvari i siguran sam da će ih biti još jako puno.

NET.HR: Čiji biste vi član željeli postati?

KELLER: Pa kada bih već mogao birati, ne bi bilo loše upasti u npr. Guns'n'roses. A zadovoljio bih se i s Black Label Society.

NET.HR: Može li se u Hrvatskoj živjeti od glazbe?

KELLER: Može se živjeti od glazbe, samo ne od dobre. Postoje ljudi koji su svoju karijeru izgradili u vrijeme dok se je još to moglo. Oni danas mogu dobro živjeti. Mladim nadama, nažalost, je puno teže. Mislim da ima previše ljubitelja dobre glazbe da bi se na sceni "cenzuriralo" sve što valja. Ali dobro, ipak gradimo scenu za ljude kojima je glazba sporedna stvar i ne znaju apsolutno ništa o njoj.

NET.HR: Slušani ste diljem svijeta. Kako kotirate na svjetskoj glazbenoj sceni?

KELLER: Ne mogu reći da me zna cijeli svijet, ali mogu reći da me znaju ljudi iz skoro cijelog svijeta. Nema ih milijarda, ali ipak postoje - što za jednog dečka iz Valpova uopće nije mala stvar. Kada vidim koliko oni vjeruju u mene, jednostavno dobijem motivaciju.

NET.HR: Kako je došlo do toga da glumite Keksa u seriji "Crno-bijeli svijet"?

KELLER: To je dosta čudna priča. Moja bivša cimerica Tea je statirala na snimanjima. Jedan dan me nazvala i pitala bih li ja želio statirati. Rekao sam cool, zašto ne?! Na kraju, kada je ekipa koja snima seriju vidjela moju sliku, rekli su da sam savršen za ulogu. Žena me nazvala i pitala izgledam li još uvijek kao na slici. Rekao sam da je to slika od prije nekoliko dana i pao je dogovor.