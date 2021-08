Ovih dana mediji nemilice bruje kako je glazbenik Dino Jelusić (29) postao član legendarnog benda Whitesnake. Odjednom, novinari prate svaki njegov korak i objavu na društvenim mrežama i svi, pa vjerojatno i djeca u vrtiću znaju tko je on. No, većina njih ustvari ne zna što se s Dinom nakon pobijede na Euroviziji za djecu u danskom Kopenhagenu s pjesmom "Ti si moja prva ljubav" u profesionalnom smislu događalo. Pa, ajmo malo ponoviti ili, pak, naučiti gradivo.

Dinina glazbena karijera traje skoro dva desetljeća. Osim što ima pregršt autorskih projekata, on je surađivao i s mnogim eminentnim imenima svjetske glazbene scene. Trebalo bi nam par stranica kako bi nabrojali sve što je napravio. No, no je vrlo skroman te iz svoje bogate i plodne karijere navodi samo par najvažnijih momenata. Godine 2014. izdao je konceptualni album "Prošao sam sve". Dvije godine kasnije postao je član Trans-Siberian Orchestra, a zatim 2017. oformio je bend Animal Drive.

Godine 2018. svjetlo dana ugledao je njegov album "Bite!," koji je ujedno bio najprodavaniji debitantski album u Brazilu i Australiji. Dvije godine kasnije izašao je Dirty Shirley, a u međuvremenu Dino je odradio četiri turneje s Trans-Siberian Orchestrom te je sada i član grupe Whitesnake.

NET.HR: Kako je uopće došlo do toga da postanete članom Whitesnakea?

JELUSIĆ: Kao što znate, bend i ja smo im bili predgrupa 2019. godine na Šalati. Prije mjesec i pol dana došao je telefonski poziv od Joela Hoekstre u dva sata ujutro i ujutro me nazvao David Coverdale i ponudio mjesto u Whitesnakeu. Rekao mi je da mu se sviđa sve vezano uz moj radi, moj imidž, kompletna slika mene kao izvođača i kao umjetnika te da me želi u svom bendu.

NET.HR: Kako se vi osjećate zbog toga? Jeste li malo došli sebi sad kad su se slegnuli prvi dojmovi?

JELUSIĆ: Jesam. Ja dođem sebi u roku jednog dana. Čak i kada me nešto slomi, treba mi jedan dan da se oporavim, onda sam opet na nogama i samo idem dalje. Sada sam se bazirao na stvari koje mi dođu prije Whitesnakea. Imam svoju turneju u rujnu po Europi, pa s Trans-Siberian Orchestrom u listopadu, studenom i prosincu, a Whitesnake je u svibnju 2022. tako da se sada gledam spremiti za sve ove stvari.

NET.HR: Imate jako naporan tempo.

JELUSIĆ: Nisam imao naporan tempo prošle godine, tako da sam zahvalan na tome što će tempo sada biti malo naporan, za promjenu.

NET.HR: Je li to što ste postali član Whitesnakea ispunjenje vašeg sna?

JELUSIĆ: Ne. To je čast. Ostvarenje mog sna će biti nešto drugo. Nadam se.

NET.HR: Možete li nam otkriti što?

JELUSIĆ: Mislim da je ostvarenje sna svakog glazbenika, koji nije samo pjevač nego i piše pjesme, da sa svojim bendom i svojim pjesmama napuni Arenu. Ovo je fenomenalna prilika, ali ja to vidim kao jedan korak, tj. pet koraka. Velika čast je biti pozvan u Whitesnake i prvenstveno iz tog razloga ću s njima nastupati, no ostvarenje mog sna će biti za nekih deset do 15 godina, ako se to uopće dogodi, kada ću moći sve te arene, koje sad sviram s Trans-Siberian Orchestrom, popuniti samostalno ili sa svojim bendom i kad će svi znati moje pjesme.

NET.HR: Kada idete s Whitesnakeom na turneju? Koju ulogu vi imate u bendu?

JELUSIĆ: Ja ću raditi više stvari: bazično ću biti klavijaturista i prateći vokal, a na nekim pjesmama ću možda svirati gitaru. Također, David je spomenuo nekakvu solo točku, no nije rekao o čemu se radi. Kazao je da ćemo to ostvariti kada za to dođe vrijeme. Također je rekao da želi da moj vokal bude dio Whitesnakeovog identiteta, što god to značilo.

NET.HR: Sad kad ste član Whitesnakea, prekidate li suradnju s Trans-Siberian Orchestrom i ostale projekte?

JELUSIĆ: Ne, nipošto. Bit ću i dalje njihov član i nastavljam svoju solo karijeru. Moj gitarista Ivan Keller i ja zajedno radimo na novim materijalima.

NET.HR: Kako je pandemija koronavirusa utjecala na vaše planove? Mnogi glazbenici su kukali kako nemaju novca i kako nema posla za njih. Kako ste se vi snašli?

JELUSIĆ: Ja ne kukam. Ja sam u tom periodu izgubio koncert s Ericom Claptonom koji se je trebao održati u ožujku 2020. godine. Također, Animal Drive je trebao biti predgrupa bendu Guns N' Roses povodom promocije njihovog novog albuma na cijeloj europskoj stadionskoj turneji, no ni to se nije ostvarilo. Ali ja nisam potonuo, počeo sam još više raditi i izbacivati svoje stvari te sam se povezao s ljudima do kojih mi je stalo u glazbenoj industriji: Mike Portnoy, Jordan Rudess, Virgil Donati, Joel Hoekstra, Tony Franklin, Ron "Bumblefoot" Thal, Felipe Andreolli, Kyle Hughes, Jen Majura, Steve Di Giorgio, Phil Demmel, Dirk Verbeuren i Rudy Sarzo. Od njih sad dobivam pozive. Svi žele raditi. Tako da mislim da sam pandemiju iskoristio na najpametniji mogući način. Najgore je potonuti.

NET.HR: Iza vas je skoro dva desetljeća mukotrpno građene glazbene karijere. Jeste li zadovoljni postignutim?

JELUSIĆ: Jesam, zadovoljan sam. Iako, da su do sada izdane sve stvari koje su snimljene bio bih u potpunosti sretan, kakav god rezultat napravile jer mene jedino zanima autorski rad. Suradnje i svirke su mi super kad su vezane za autorski rad, a kad nisu i to je cool, ali najviše volim kad se radi o mojim stvarima ili bilo čemu gdje sam uključen kao autor. Sa svojih 29. godina surađivati s Coverdaleom, Paulom Rodgersom, pjevati u Trans-Siberian Orchestru, biti član Whitesnakea itd., mislim da sam jako puno toga postigao. Ali ima jako puno toga što bih još želio napraviti.

NET.HR: Živite vrlo dinamično i sve vam se skoro vrti oko glazbe i karijere. Imate li uopće vremena za privatni život?

JELUSIĆ: Naravno da imam vremena za privatni život. Otiđem s prijateljima vani i bavim se sportom. Preferiram tenis i ping pong. Tako da ima vremena za sve, treba ga samo znati dobro rasporediti.

NET.HR: Je li vam slava uopće važna?

JELUSIĆ: Ja sam po tom pitanju malo drukčiji. Ljudi oko mene bi htjeli da budem slavan, a ja bih radije radio za manji krug ljudi, a da je to-to. Ne spadam u one muzičare koji kažu "Ma znaš šta, briga me za glazbu, samo mi je važna slava, daj šta daš, pa idemo to snimiti." Vrlo vjerojatno bih čim bih postao slavan svemu što ne volim rekao "Znaš što? Ne mogu ja ovo. Sorry, neću ja ovo raditi." Tako da O.K. mi je ovako kako jeste.

NET.HR: Znači, povremeno pojavljivanje u medijima, a fokus vam je isključivo na glazbi?

JELUSIĆ: Ono što je meni globalno važno je da sa svojim bendom i sa svojom ekipom nešto napravim i da to bude glavni fokus te da svi intervjui budu vezani uz to, a ne onako kako su napisali u jednom članku da je "novinaru bilo jedino važno jesmo li Tara Thaller i ja bili zajedno, jesam li gledao u grudi Sanje Doležal" te što je to s Vucom i sa mnom. To su tri najčešća pitanja koja mi novinari postavljaju. A da i ne spominjem stalno referiranje na singl "Ti si moja prva ljubav".

NET.HR: Koliko vam ustvari ta pitanja idu na živce?

JELUSIĆ: Ma uopće mi ne idu na živce. Samo mi neki novinari nisu jasni. Oni tim pitanjem od mene očekuju nekakvu urnebesnu reakciju, a ako im je ne dam, onda kažu "Gle, živcira ga pjesma koja ga je proslavila", a ne shvaćaju da kad forsiraju tu temu nakon toliko upornog rada koji je uslijedio nakon pobjede na Euroviziji za djecu, da je to potpuno nepoštovanje prema meni. Stalno se vraćaju na nešto što sam napravio kad sam imao jedanaest godina, umjesto da me ispituju što trenutno radim, a od mene se očekuje da urlam euforično "Da! Prva ljubav! Jej! Zakon!". Obožavam (to, naravno, mislim sarkastično) dobivati videe s trash partyja koje mi ženske šalju. Nema mi draže stvari od toga i onda se još uvrijede kad im ne odgovorim na poruku. I onda me pitaju "Zašto mi ne ogovaraš?" i "Zašto te ta pjesma živcira?". Pa ne živcira me, nego dnevno dobivam po 100 takvih videa i ne znam što očekujete od mene. Neću sigurno biti euforičan.