Hoće li Silvija nakon ovoga odustati od Hrvoja? Silvija: “Jako me pogodilo”

Parovi u “Braku na prvu” imali su zadatak napisati anonimna pisma onima za koje misle da bi im dobro došao neki savjet. Silvija je dobila čak četiri anonimna pisma. Jesu li ta pisma poruka njoj ili Hrvoju? Čini se kako kandidati misle da se Silvija mora zaštititi u svome odnosu s Hrvojem.

Silvija poljuljana u svom braku s Hrvojem

“Ono što trebaš je osjetiti: poštovanje, dobra namjera, iskrenost, transparentnost i geste koje ukazuju na sve to. Je li ti stvarno ne vidiš što ja vidim?” dio je jednog od pisama. No, i drugo je u istom tonu: “Voljeti i cijeniti sebe je najteže, ali najvažnije. Ako to ne svladamo, drugima ne možemo pružiti pravu ljubav.” “Sva ova pisma upućuju na jedno: temelj odnosa je reciprocitet, čega ovdje nema. Jedna osoba daje, druga ne daje”, zaključuje psiholog Matej Sakoman. “Sve su pohvale njoj, a kritike njemu. Ja isto smatram da se ona puno više dala”, komentira Kristina sadržaj pisama upućenih Silviji. “Jako me pogodilo, sva pisma su me jako pogodila”, priznaje Silvija.

Što je Silvija odlučila i kako je na sve reagirao Hrvoje, pogledajte odmah u novoj epizodi "Braka na prvu" na platformi Voyo, gdje vas novi nastavci čekaju dan prije prikazivanja na TV-u.

