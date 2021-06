Film o dugo skrivanoj mračnoj tajni SSSR-a ne ostavlja mjesta za ravnodušnost

Inspirirana stvarnim događajem, ruska povijesna drama „Dragi drugovi“ („Dear Commrades“), snimljena 2020. godine, izazvala je snažne kontroverzne reakcije u Rusiji i veliki interes u cijelom svijetu. Ispovijest o Novočerkaskom masakru istinita je priča o radničkom prosvjedu 1. lipnja 1962. godine, koji je sovjetska vlada ugušila u krvi, a sve dokaze o pobijenim i prognanim sudionicima demonstracija je zataškala i pomno skrivala od javnosti sve do raspada SSSR-a. U filmu "Dragi drugovi", redatelja Andreja Končalovskog, ova mračna povijesna epizoda ispričana je kroz oči Ljudmile, zaposlenice Gradskog komiteta i odane članice partije.

Kao žena koja je odana vladajućem sistemu i, uz to, ljubavnica KGB-ovca, Ljudmila je slijepa na surovu istinu da je sovjetska vlada ponovno podignula cijene hrane, da se radnicima u tvornicama povećavaju norme, a plaće im ostaju iste, i da mnogo ljudi živi na rubu gladi. Nakon što je svjedočila krvoproliću na radničkom prosvjedu, Ljudmila shvaća da je u tom kaosu nestala i njezina kći Svetka. Unatoč blokadi grada i masovnim uhićenjima, Ljudmila očajnički pokušava pronaći svoje dijete i počinje preispitivati svoju predanost režimu kojem je do tada bezgranično vjerovala. Film „Dragi drugovi“ osvojio je brojne nagrade, uključujući i posebnu nagradu žirija na Filmskom festivalu u Veneciji.

Opuštanje uz omiljene animirane junake naše mladosti

Kultni čehoslovački animirani crtić „A je to!“ počeo se prikazivati krajem sedamdesetih godina. Crtiću o do tada bezimenim i nespretnim, ali nepokolebljivim kućnim majstorima s vremenom je sve više rasla popularnost, pa su glavni likovi krajem osamdesetih dobili imena Pat i Mat (skraćenice od Patlal i Matlal, što u prijevodu s češkog jezika znači Nespretni i Trapavi). Na temelju majstorija Pata i Mata objavljene su i dvije knjige, producirane su kazališne predstave i napravljene televizijske reklame s protagonistima crtića u glavnoj ulozi, a interes novih generacije publike bio je poticaj za snimanje novih epizoda animirane serije.

Nakon smrti autora i redatelja Lubomira Beneša, njegov sin Marek osnovao je studio Patmat film i 2002. godine započeo sa snimanjem četvrte sezone animiranog serijala koji se sastojao od 28 epizoda. Marek Beneš nastavio je s radom na novim zgodama i nezgodama snalažljivih Pata i Mata, i to ne samo u formatu kratkih crtića. Još 2016. godine, na 40. obljetnicu prvog televizijskog prikazivanja, predstavljen je cjelovečernji animirani film „Pat i Mat na filmu“ („Pat and Mat in a Movie“), sastavljen od sedam novih epizoda crtića. Nakon prvog filma i pozitivnih reakcija publike, 2018. godine počelo je prikazivanje nastavka „Pat i Mat 2“, a svake sljedeće godine publika je u nastavcima „Pat i Mat 3“ i „Pat i Mat 4“ mogla uživati u novim komičnim majstorskim dogodovštinama svojih omiljenih televizijskih junaka.

Malo drugačiji triler: Plaćeni ubojica s ljudskim licem

Iako smo svi već pomalo zasićeni filmovima i serijama o profesionalnim ubojicama, napeti triler o profesionalnom ubojici „Amerikanac“ („The American“) redatelja Antona Corbijna, snimljen prema romanu britanskog književnika Martina Bootha „Vrlo cijenjeni gospodin“ („A very private gentleman“), definitivno je vrijedan gledanja. Plaćeni ubojica Jack, kojeg glumi izvrsni George Clooney, u okvirima svoje djelatnosti na glasu je kao sposoban profesionalac. Tijekom boravka u Švedskoj, Jack postaje meta nepoznatih ubojica i sukob završava krvavim obračunom pa Jack odluči da je vrijeme za povlačenje. No prije mirovine, odradit će još jedan, posljednji „posao“.

Nakon sastanka sa svojim poslodavcem Pavelom, Jack se povlači u izolirani, mirni gradić u Italiji i čeka upute za ono što bi trebao biti njegov posljednji zadatak. Suprotno savjetima Pavela da se u potpunosti pritaji, Jack se sprijateljuje s lokalnim svećenikom Benedettom i počinje se družiti s lijepom prostitutkom Carlom. U ovom novom okruženju, drugačijem od svega na što je navikao, Jacka progone sjećanja na događaje u Švedskoj pa počinje preispitivati svoj život te sanja o novom početku, no postepeno shvaća da njegov posljednji zadatak prije zasluženog umirovljenja nije onakav kakvim se isprva činio. Izvrsna režija i atmosfera, fino izbalansirani omjeri akcije, romantike i promišljanja o životu, kao i odlična gluma Georgea Clooneyja čine „Amerikanca“ filmom u kojem ćete, bez sumnje, uživati od početka do kraja.

Ženska perspektiva: Obitelj, karijera i sve ono između

Uspješna poslovna žena, požrtvovna brižna majka i supruga, Kate Reddy, ulaže mnogo truda u žongliranju između poslovnih obaveza te očekivanja i potreba svojih najbližih. Kaotična situacija dodatno se zakomplicira kada Kate, koju glumi Sarah Jessica Parker, slavna Carrie u seriji „Seks i grad“ („Sex and the City“), treba preuzeti vođenje velikog projekta za tvrtku na kojem će surađivati sa šefom Jackom Abelhammerom, što pak podrazumijeva česta poslovna putovanja u New York. Uz rastuću napetost u obitelji zbog njezinih čestih izbivanja, Kate se mora suočiti s još jednim izazovom: udvaranjem svojeg markantnog šefa.

Opuštajuća i zabavna komedija "Ne znam kako joj uspijeva" („I don't know how she does it“) s kojom će se mnogi poistovjetiti, snimljena je prema bestselleru autorice Allison Pears, a režirao ju je Douglas McGrath. Uz Sarah Jessicu Parker, glumačku postavu čine još neka viđenija imena Hollywooda, pa tako Kateinog šefa Jacka glumi Pierce Brosnan, najbolju prijateljicu Allison utjelovila je šarmantna Christina Hendricks, poznatu po ulozi tajnice Joan Holloway u nagrađivanoj TV seriji „Momci s Madisona“ („Mad Man“), a karijeristički nastrojenu kolegicu Momo glumi Olivia Munn, koju smo gledali u hit-filmovima „X-Men: Apokalipsa“ („X-Men: Apocalypse“) i „Oceanovih osam“ („Ocean's Eight“).

