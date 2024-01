U srijedu 31. siječnja počinje show "Hell's Kitchen", kojeg ćete moći pratiti na platformi Voyo, a tom prilikom porazgovarali smo sa Sous chefovima Ivanom Vrbancem i Ivanom Bekavac.

Prvo smo porazgovarali s Ivanom Vrbancem, koji nam je otkrio zašto se prijavio, otkrio kakvu hranu najčešće preferira te s kojim se izazovima susreo.

Kako si se odlučio da bi htio sudjelovati?

Novo iskustvo definitivno, izlazak iz komfor zone, nisam naviknuo na to - mi smo inače uvijek zatvoreni u te kuhinje, veliki izlazak iz komfor zone i novo iskustvo.

Kakvu kuhinju privatno najviše volite?

Comfort food preferiram za dobro se najest, dobra klopa i to je to. Nemam neku najdražu hranu, doma najviše volim raditi tu domaću hranu, kada idem negdje volim pojesti dobru azijsku hranu.

S kojom namirnicom najviše voli raditi?

Riba. Baš volim aditi s ribom – obrada, filetiranje, čudesa!

Foto: RTL Foto: RTL

Koja je neka (životna) vrlina koju si naučio u kuhinji?

Rad, rad i samo rad, to je stvarno taj rad koji se proteže od samog početka kuhanja i sve ostalo dolazi s tim radom i učenjem.

Najveći izazov s kojim se susreo u kuhinji?

U početku mu je i taj rad i količina posla bila najveći izazov, ali sad se naviknuo na to s vremenom i to postane normalno i sad se smjena od 8 sati čini kao part-time.

Radije naruči hranu nego ju spremi

Nakon toga, porazgovarali smo i s Ivanom Bekavac koja je otkrila da ne voli baš kuhati te kako je odlučila prijaviti i s kojim izazovima se susreće u kuhinji.

Najdraža kuhinja kad naručuješ pošto sama sebi ne voliš kuhati?

Kad sama sebi nešto spremam stavim 3 minute na štopericu kao vrijeme pripreme i to je to. Primijetila sam da dosta naručujem. Kad nađeš nešto što ti je sigurno da će doći uvijek isto ne želiš se razočarati. Tu je sve pogođeno, svi okusi i teksture.

S kojim namirnicama najviše voliš raditi?

Ja uvijek volim promovirati što manju konzumaciju mesa, to je i bio moj neki cilj koji sam i provlačila kroz svoj prvi restoran, gdje su svi dolazili kao mesojedi sa stavom da se ne možeš najesti ako ne jedeš meso, ali ja mislim da je nekako moj poziv kuhara da naučim ljude da se na nutritivno pametan način može pripremiti obrok bez mesa od kojeg se možeš i najesti.

Foto: RTL Foto: RTL

Koja je neka (životna) vrlina koju si naučio u kuhinji?

Životne vrline koje sam stekla u kuhinji kroz godine provedene u toj nekoj polu-ludoj i zatvorenoj atmosferi je strpljenje i lekcija da se upornost i rad na kraju isplati. Ljudi misle da je kuhanje jako kreativno jer vide 5 minuta nekog showa. Kuhanje je zapravo vrlo dosadno, jedna repeticija i koliko puta možeš nešto ponoviti dok to ne usavršiš i dok te to ne dovede do krajnjeg rezultata.

Najveći izazov s kojim se susrela u kuhinji?

Najizazovnije u kuhinji mi je bilo kad sam bila mlađa i susretala se s podcjenjivanjem, em jer si mlad, em zbog spola, em zbog izgleda, ali vrlo brzo se dokažeš jer u kuhinji nema, što bi se reklo, 'fušarenja' , ili si spreman i predan i radiš ili ne, nema nekakvih prečica.

Kako se odlučila na sudjelovanje u showu?

Ja zapravo volim kamere i sve me to zabavlja. I zabavlja me svako novo iskustvo i ovo mislim da će biti i super novo iskustvo i super poznanstva i da ću puno toga novog na kraju i ja naučiti.

A hoće li natjecatelji u danima koji dolaze uspjeti podnijeti uzavrele emocije i adrenalin profesionalne kuhinje, raditi pod pritiskom i pokazati timski duh, izvršiti izazove i servirati maštovite specijalitete dostojne vrhunskog restorana i gladnih gostiju, gledatelji će doznati od 31. siječnja na RTL-u, u showu 'Hell's Kitchen Hrvatska', a dan ranije epizoda će biti dostupna na platformi Voyo.

