Od srijede 31. siječnja u 21.15 sati gledatelji RTL-a ući će u dinamični svijet novog showa 'Hell's Kitchen', televizijske kuhinje u kojoj je glavni začin – drama! Što je chef Tom Gretić zakuhao kandidatima, gledajte od srijede na RTL-u, a dan ranije na platformi Voyo.

"E sad ćeš otić unutra i ispričat se gostu! Kad si magarac!", može se čuti u jednom dramatičnom trenutku kako Gretić viče na jednog kandidata.

Njegova ''brigada'' stvorena je od 18 kandidata koji će u showu morati dokazati da mogu izdržati pritisak profesionalne kuhinje, emocije, stres, te pokazati svoju maštovitost, inovativnost i vještinu, ali i sposobnost suradnje s ostalima koji dijele istu želju – pobijediti.

''Mi smo ogolili zidove restorana i omogućili da ljudi konačno dobiju uvid u to što se događa u pravim restoranima, bez foliranja, glume. Sve što se desi se stvarno desi! Mislim da će to biti zanimljivo, pogotovo onima koji misle da je kuhinja jednostavan posao u kojem kuhari odjednom zarađuju puno para. Gledatelji će moći doživjeti svojevrsnu demistifikaciju cijelog tog procesa koji se događa u kuhinji iza zida, koliko je tu muke, odricanja, porezanih i opečenih prstiju da bi tanjur došao do gosta. Mislim da će ćemo razbiti iluzije puno ljudi'', govori slavni chef showa 'Hell's Kitchen Hrvatska' koji je na rasporedu u srijedu od 21.15 sati na RTL-u, a dan ranije epizoda će biti dostupna na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje 'Hell's Kitchen': Na koga će chef Gretić vikati, koga hvaliti? ' Ako se ne radi dobro jasno ću to dati do znanja!'

