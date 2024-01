Snimanje 'Hell's Kitchena' u punom je jeku, deseci tanjura već su posloženi i servirani, kandidati rade punom parom, a svi očekuju srijedu u 21:15 sati na RTL-u kako bi započeli svoje kulinarsko iskustvo. Također, prije svih ostalih, prvu epizodu možete pogledati već dan ranije putem platforme Voyo.

Sve budno prati glavni chef Tom Gretić, koji jedva čeka da gledatelji konačno vide kako izgleda njegova ''brigada'' – 18 kandidata koji će u showu morati dokazati da mogu izdržati pritisak profesionalne kuhinje, emocije, stres, te pokazati svoju maštovitost, inovativnost i vještinu, ali i sposobnost suradnje s ostalima koji dijele istu želju – pobijediti.

Čekaju ih kreativni izazovi i zadaci, a jedan od njih, najveći i možda najkompleksniji, priprema je i serviranje večere u sljedovima za stvarne goste koji stižu u restoranski dio seta.

Foto: RTL Foto: RTL

A iako još ne smije otkriti na kakve je sve gastro kušnje stavio kandidate, tko se izdvojio, tko razočarao i je li probao nešto što ga je ostavilo bez teksta, Tom Gretić ipak je odlučio otkriti barem djelić onoga što se događa na setu 'Hell's Kitchena', gdje će i gledatelji konačno moći zaviriti od srijede u 21.15 sati na RTL-u.

''Mi smo ogolili zidove restorana i omogućili da ljudi konačno dobiju uvid u to što se događa u pravim restoranima, bez foliranja, glume. Sve što se desi se stvarno desi! Mislim da će to biti zanimljivo, pogotovo onima koji misle da je kuhinja jednostavan posao u kojem kuhari odjednom zarađuju puno para. Gledatelji će moći doživjeti svojevrsnu demistifikaciju cijelog tog procesa koji se događa u kuhinji iza zida, koliko je tu muke, odricanja, porezanih i opečenih prstiju da bi tanjur došao do gosta. Mislim da će ćemo razbiti iluzije puno ljudi'', govori slavni chef.

Upravo on kroji sudbinu kandidata u showu, od ocjenjivanja njihovih jela do odluka o izbacivanju, a naglašava kako kandidati moraju biti spremni da kuhinja nikad nije tiho mjesto, već puno galame, a sve s jednim ciljem – savršenim tanjurom i zadovoljnim gostom na kraju večere. Kad netko ne radi dobro, kaže, vrlo jasno će mu to dati do znanja!

Foto: RTL Foto: RTL

''Ocjenjujem isključivo ja, imam sve u svojim rukama. To mi je drago, kako ne! Ja sam najdivnija osoba na svijetu kad sve štima!'' šali se pa dodaje, ''To je težak, rudarski posao… Onda to ponekad ispadne malo grubo, ali kuhinja je takva!’’

''Najveći pritisak za kandidate dosad je bio na večerama, sala puna gostiju, pravi restoran! To je baš stresno!'' otkriva Gretić pa najavljuje, ''Dosad nismo radili sličan show! Bit će veselja, suza, stresa, grubih riječi, pohvala. Sve što jedan pravi show i jedna prava kuhinja trebaju imati!'', najavljuje Gretić.

A kako na djelu izgleda glavni chef Gretić, na koga će vikati, koga hvaliti i hoće li kandidati zadovoljiti njegove visoke kriterije, ali i želje gostiju? Novi show 'Hell's Kitchen Hrvatska' na rasporedu je već u srijedu od 21.15 sati na RTL-u, a dan ranije epizoda će biti dostupan na platformi Voyo!

