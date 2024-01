Još nas svega pet dana dijeli od početka prikazivanja dosad neviđenog formata na našim prostorima - šoua Hell's Kitchen, koji će biti dostupan 24 sata prije na streaming platformi Voyo! Od srijede ćete vidjeti kako kuhaju profesionalci. Njih je 18, zajedno stanuju i to u potpunoj izolaciji. Kuhaju u dva tima i što god da im Tomislav Gretić kaže oni odgovaraju: "Da, šefe."

Vodimo vas u kuhinju gdje je glavni začin - drama! Nitko od njih nije amater. Neki su chefovi u prestižnim hrvatskim restoranima, ali u ovom je restoranu sve kako kaže on - Tomislav Gretić. Posao kuhara, kaže, krvav je, rudarski, a pogotovo ako je šef polumanijak.

Na pitanje je li on takav prema kandidatima rekao je za Danas.hr: "To morate njih pitat. Imam momente, da. Imam momente. Jer mi je stalo. Stalo mi je do tih gostiju koji sjede u restoranu i stalo mi je do njih."

Od njega neće puno naučiti samo kandidati nego i oni koji će šou pratiti preko malih ekrana. Zanimalo nas je i kakva će se jela posluživati.

"Restoran je krenuo prilično skromno, samo da vidim kakvo je njihovo predznanje i kako se snalaze u svemu tome i kroz cijeli show bi oni trebali rasti. Da ćemo doći do dva zrna ovoga i kremice od onoga - nećemo. Ja imam 130 kila, ja neću dozvoliti da tako kuhaju, ali bi trebali doći skoro do fine dininga", kaže glavni chef šoua Tomislav Gretić.

Što je Tomislav Gretić zakuhao kandidatima - gledajte od srijede na RTL-u, a dan ranije na platformi VOYO.

