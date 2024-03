Chef Tom Gretić je u novoj epizodi showa 'Hell's Kitchen Hrvatska', koji možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, pitao Marjanu koga je crveni tim nominirao, a ona je otkrila da su odabrali Roka K., Dominika, Chiaru i Anela.

"Grozan osjećaj", priznala je Chiara.

"Bojim se pogleda", rekao je Dominik.

Vehid je objasnio da su se odlučili za Dominika jer je vidio da Sara stavlja gotovo meso unutra. Gretića je zanimalo zašto nije zaustavio Saru. Chiaru su odabrali jer nije uspjela napraviti jela za posljednji stol, a isti razlog je za Anela.

"Ne slažem se. Anele, vrati se natrag", rekao je Gretić. Komentirao je kako je Sara izbacila cijeli crveni tim iz takta. "Ne mogu vjerovati", istaknuo je.

Gretić je pitao prvo crveni tim, a onda plavi, tko je za to da Chiara ostane. Svi su podignuli ruke. Gretić je rekao Chiari da skine kuharsku bluzu i svi su mislili da je za nju kraj, no onda je došlo do preokreta.

"Meni samo suze idu", rekla je Sara.

Gretić je dao Chiari plavu kuharsku bluzu. "Evo mene u rivalskom timu. Ne mogu vjerovati da mi je ovo napravio", rekla je Chiara.

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte od srijede do petkaod 21.15 sati na RTL-u, a 24 sata ranije i na streaming platformi Voyo.

