U novoj epizodi kulinarskog showa 'Hell's Kitchena', koji možete pratiti na RTL-u i platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, Sara je pogriješila pri pripremi mesa za gyoze jer ga je krenula termički obrađivati, a iako je brzo shvatila što je učinila, bilo je kasno. Toga je bio svjestan i njezin crveni tim.

Tom Gretić je prije posluživanja gyoze gostima odlučio da želi kušati od svakog tima jedan primjerak, a Sara je komentirala da kad isproba onu koju je ona napravila, poslat će je kući.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Anela je zanimalo je li Sara rekla Gretiću što joj se dogodilo s mesom. "Nisam spominjala ništa, a ako me pita, ja ću reći", rekla je ona.

"Ja sam osobno htjela da ona to prijavi odmah na početku večere. Bolje je da se prijavi odmah jer taman da moraš nešto ispraviti, napraviš to 10 minuta prije", komentirala je Chiara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Gretić je došao do Sare i pitao je kako je pripremala gyoze. "Ja sam prodinstala meso. Znam da to ne treba", odgovorila je ona. "Sad sve to baci i kreni ponovno raditi gyoze", rekao je Gretić.

Sara je objašnjavala Gretiću što se dogodilo, a on je odlučio da je za nju kraj zadatka. "Sad odi u dnevni boravak. Nemoj se više vraćati", naredio joj je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što je Sara napustila kuhinju, Gretić je naredio da cijeli crveni tim ide raditi gyoze, ali oni to nisu mogli jer više nije bilo mesa koje nije termički obrađeno.

"Iste sekunde sa sirovim mesom", naredio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nemamo više mesa", rekao mu je crveni tim. Njega je zanimalo kako je nitko nije vidio.

S obzirom da nisu mogli napraviti gyoze, Gretić je naredio da si svatko iz crvenog tima odabere stol i ispriča se gostima te pita mogu li im poslužiti drugo jelo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Grozno je", komentiala je Chiara.

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte od srijede do petkaod 21.15 sati na RTL-u, a 24 sata ranije i na streaming platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Sara izbačena iz kuhinje, a crveni tim zbog nje ostao bez mesa: 'Nemoj se više vraćati'