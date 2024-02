Jedan od 18 natjecatelja 'Hell's Kitchen' koji se bore za pobjedu za RTL.hr je otkrio očekivanja ove emisije te o kulinarstvu.

Dominik Kovačiček otkrio je kako je razlog njegove prijave na "Hell's Kitchen" vidjeti kako to sve funkcionira i da nešto nauči. Dominik je jedan od kandidata koji su gledateljima odmah zapeli za oko.

"Prijavio sam se u show ponajviše da napravim neku promjenu u životu jer mi je do sada bilo dosta monotono. Htio sam nešto naučiti i vidjeti kako to sve zapravo funkcionira", rekao je Dominik.

Progovorio je o svom kulinarskom iskustvu, od početka do danas.

"Počeo sam raditi u jednoj prestižnoj zagrebačkoj kuhinji do koje sam došao u školi preko profesora i onda sam nastavio svoj put dalje. I šest godina kasnije postao sam šef kuhinje. Prošao sam put od praktikanta do šef kuhinje. Osvojio sam prošle godine za restoran Michelinov vodič. Bio sam jako ponosan, ali to sam malo ostavio po strani i zapravo sam se trudio da samo tako ostane i da krenemo i na više", otkrio je.

Kako tvrdi, od ove emisije očekuje da će kuhari pokazati svoje vještine i podijeliti ga s drugima, kako bi naučili jedni od drugih.

"Očekujem da će konkurencija biti jako dobra te da će kuhari pokazati sve svoje vještine, svo svoje znanje te da će to znanje podijeliti s drugima. Mislim da smo tu došli da učimo jedni od drugih te da se gradimo ne samo kao kuhari veći kao ljudi. Očekujem da će biti stresno, ali u isto vrijeme i lijepo", tvrdi Kovačićek.

'Šefovi kuhinje trebali bi biti karizmatični'

Kovačićek je otkrio je i koliko se veseli suradnji s Tomom Gretićem.

"Jako se veselim suradnji s Tomom. Znam njegov životopis i znam u kakvim je restoranima radio. Zapravo, jako me veseli biti blizu jednog takvog chefa", otkrio je.

Otkrio je i svoje uzore u kulinarstvu, za koje tvrdi da mu mijenjaju tijek gastronomije.

"Definitivno mi je kulinarski uzor Virgilio Martinez iz Perua i Grant Achatz koji kuha u Americi. Oni su mi uzori jer dan za danom mijenjaju tijek gastronomije i koliko su napredovali te imaju ideje koje su inspirirajuće i baš su karizmatični ljudi i to mi se sviđa kod ta dva chefa", ispričao je.

Foto: RTL Foto: RTL Chef iz Hell's Kitchena

Dominik smatra da bi šefovi kuhinje trebali biti karizmatični, jer ipak njih djelatnici doživljavaju kao uzore.

"Da, mislim da treba. Šef bi trebao biti karizmatičan. Kada je netko šef kuhinje i ima ispod sebe par ljudi, oni gledaju tu osobu kao neki uzor i neku smjernicu tako da bi takva osoba definitivno trebala biti karizmatična", istaknuo je te otkrio je li on karizmatičan.

"Mislim da sam karizmatičan. Mislim da nisam karizmatičan u lošem smislu. Volim kompromis, rado dijelim svoja znanja s kolegama, volim pomoći, ali i znam preuzeti stvari u svoje ruke", priznao je.

S kuhanjem je počeo od svoje rane dobi

Otkrio je i koju hranu voli najviše pripremati.

"Najviše volim pripremati sirovu ribu. Obožavam sirovu ribu, ali ne jela kao tipa sushi, nego više onaj tip jela kao što su u Latinskoj Americi – mnogobrojni dresinzi, salse, ukiseljeno povrće i svakakvi umaci. To obožavam jer su namirnice čiste, imaju najviše hranjivih tvari i ništa iz se iz njih ne gubi termičkom obradom, a i dalje imaju punoću okusa koja se naglašava tom sirovosti", kaže Dominik.

Ispričao je i kako je s kuhanjem počeo još od svoje rane dobi sa svojim roditeljima.

Foto: RTL Foto: RTL

"Kuhanje sam spoznao sa svojom majkom s kojom sam kuhao od rane dobi i zapravo moji roditelji imaju svoju pizzeriju tako da sam u kuhinji od svoje devete godine. Profesionalnijem kuhanju me naučio moj bivši sous chef koji je sa mnom radio jako često i jako puno tako da bih se zapravo njemu trebao zahvaliti za sve ovo", ispričao je.

Na kraju je zaključio kako bi nakon osvojene nagrade unaprijedio svoje znanje, a volio bi otići i na putovanje.

"Kada bih osvojio nagradu, definitivno bih htio svoje znanje još unaprijediti i ići na neke od prestižnijih akademija diljem svijeta. Definitivno bih htio još putovati sa svojima, to je ono što jako volim", zaključio je.

