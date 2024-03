Kandidati kulinarskog showa "Hell's Kitchen Hrvatska", kojeg možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, Marko i Tomislav ljuti na kolege jer ne čiste za sobom: 'Misle da su premijeri države'.

Ogorčeni su zbog neurednosti u kući i ne žele više čistiti za drugima.

"Ljudi bi očekivali da 16, ili koliko nas je već, kuhara u kući da bi to trebalo biti cijelo vrijeme sve po uredno, ali to jednostavno nije tako kod nas. Ne čistimo svi, jednostavno neki ljudi izbjegavaju to čišćenje", komentirao je Marko.

"Ne kažem da crveni tim ne čisti, ali dobar dio njih misli da su premijeri države i to je za njih ispod časti. Što će nam perilica kad ima tu Tomo pa će Tomo izbaciti perilicu i Tomo će prati sve. Oni ne znaju osnovni bon ton što se tiče čistoće. Šutim i gutam, onda se povučem i odlučim da neću više čistiti i onda opet nakon, dva tri dana konj popusti i opet se uhvati pranja i brisanja", ispričao je Tomislav.

Kao jednu od neurednijih izdvojio je Marjanu. "Samo se spusti dolje iz svoje sobice i uzme si za jesti i jede pa se vrati natrag u svoju sobicu", rekao je Tomislav.

