Nakon Tomislavova dramatičnog odlaska iz showa i Domagojeva preuzimanja pozicije vođe plavog tima, kandidati nastavljaju svoj put kroz 'Hell's Kitchen', a danas je pred njima zadatak repliciranja jela mladog, perspektivnog hrvatskog chefa. Naime, u goste stiže Grgo Bačelić, dobitnik nagrade „Andrej Barbieri“ za najboljeg mladog chefa 2023. godine.

"Možete jako puno vidjeti od njega. Ima malo godina, isto kao i vi, a postigao je već jako puno", savjetovat će Gretić kandidatima.

Foto: RTL Foto: RTL

"Moja filozofija je držati se onog našeg, tradicionalnog, tradicionalnih namirnica, ono što nas okružuje", prezentirat će svoje jelo kandidatima 24-godišnji gostujući chef, koji je svoju karijeru započeo u jednom šibenskom restoranu, radio je zatim i u Zagrebu, a u Turskoj završio edukaciju na renomiranom učilištu Le Cordon Bleu Istanbul.

"Ja obožavam njegovu hranu i jesti kod njega. On je hodajuća enciklopedija koja zrači znanjem i ljubavlju i ja njega obožavam, kao kuhara i kao čovjeka", komentirat će Lucija, posebno sretna što je baš jelo chefa Bačelića danas na redu za repliciranje jer ga i privatno poznaje.

Foto: RTL Foto: RTL

Kandidati će u 60 minuta trebati replicirati jelo i chefovima predstaviti pet najboljih tanjura iz tima, pobjedniku će pripasti imunitet, a Gretić će nominirati dva kandidata iz slabijeg tima.

Domagoj će osjetiti dodatni pritisak koji dolazi s novom ulogom vođe i priznati kako osjeća dodatan pritisak. "On ima znanje, on dobro hendla to sve, ali njemu fali doza timskog rada", Chiara će komentirati vođu plavaca.

Marjana će opet naići na poteškoće prilikom pripreme jela, a vođa crvenih Vehid otići će čak toliko daleko da prizna: "Imam osjećaj da su ovo njezini zadnji trzaji."

Kao i svaki izazov, i ovaj će kandidatima biti stresan i svi će biti motivirani iskazati se pred gostujućim chefom, a jedan od kandidata pred kušanje će priznati: "Tresem se kao šibica. Nikad mi nije bilo gore ići na kušanje jer ako ovo zeznem, neću se od ovoga oprati nikad."

Foto: RTL Foto: RTL

Tko će biti u pet najboljih koji će svoja jela nositi chefovima na kušanje, kome će chef Radelić reći: „Vidi se da si svoj na svome“, tko će se ponovno boriti sa začinima, a biti prvi nominirani – ne propustite u novoj epizodi 'Hell's Kitchen Hrvatska', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na streaming platformi Voyo 24 sata unaprijed!

POGLEDAJTE VIDEO: Marjana u suzama otišla iz kuhinje, Vehid komentirao: 'Opet je bila brza na jeziku'