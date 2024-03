Tomislava je plavi tim nominirao nakon nekoliko pogrešaka zbog kojih jeTom Gretić istjerao njega i Nikolu iz kuhinje te ga je glavni chef poslao kući, a otkrio je za RTL.hr kako se osjeća nakon izlaska iz 'Hell's Kitchen Hrvatska', kojeg možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, tko mu je favorit i što mu je smetalo u kući.

"S jedne strane mi je drago što sam izašao vani jer više nisam u izolaciji. S druge strane mi je krivo. Jednostavno to morate doživjeti da biste shvatili", ispričao je.

Ističe kako ne žali ni dana provedenog u showu.

"Bio mi je san da dođem. Sve je to lijepo iskustvo. Jedino sam htio da ne ispadnem prvi i to mi se ostvarilo", rekao je Tomislav.

O Nikolinim riječima

Smatra da je s pravom nominiran zajedno s Maurom. "U tim nominacijama se navedu ljudi koji naprave greške na jelima. Oni koji pripreme odlično jelo, ne diraju se. Nominiraju se oni koji su nekako zabrljali. Radio sam s Nikolom i neke stvari koje sam mislio da trebamo i ne trebamo, a on je govorio drugačije i pokazalo se da je on u krivu. On sebe nije mogao nominirati", objasnio je.

Komentirao je Nikoline riječi kod nominacija da je iznio pogrešno neke stvari pred Tomom Gretićem.

"Kod juhe nije bilo nekog posla, kod gyoza znamo proceduru. Nikola i ja zajedno smo slagali hranu na tanjur. Pomagali smo si. Možda sam ja to krivo rekao u ogorčenosti. Vjerujem da bi mi Nikola pomogao. On je radio neke stvari koje nije trebao, bilo je ispravno kako sam mislio. Souffle je stavio ranije, prije nego što je Gretić rekao da toplo predjelo može ići vani. Rekao mi da ne brinem. Uvjeravao me da nemamo njoke na stolu.

Onda je došao Gretić i pitao gdje su njoki. Krenuo sam ih staviti kuhati, ali eto. Nikad nisam imao crnu pregaču. Donio sam dosta bodova svom timu. Nisam ispao zbog nekog neznanja", ispričao je Tomislav.

Neurednost kandidata

Komentirao je neurednost nekih kandidata u kući na što su se ranije on i Marko požalili.

"Nekako radeći ovaj posao, nije mi problem oprati suđe. Dosta je kandidata pomagalo. Dosta me njih tjeralo njih da se maknem, da će oni pospremiti. Jedan dobar dio nije. Zbog toga sam nekoliko dana prao samo svoje suđe, a onda sam opet popustio i prao od svih", rekao je.

Smatra da je Marjana najneurednija. "Ona bi se spustila iz spavaonice, uzela vilicu, malo jela i ostavila prljavu vilicu. Nikad je nisam zatekao u kuhinji da nešto čisti ili pere. Možda je ako ja nisam vidio, no sumnjam", objasnio je.

Plavi tim ju uzeo na pik

Osvrnuo se na Marjanine riječi da ju je plavi tim uzeo na pik. "Otišla je u crveni tim i počela loše pričati o nama u plavom timu. Pala mi je u očima zbog nekih stvari koje je govorila. Oba tima zajedno žive u kući i onda su nama neki kandidati iz crvenog tima prenijeli što je govorila o plavom timu. Chiara je prešla u drugi, plavi tim, ali svejedno je zadržala poštovanjem prema crvenom timu", ispričao je Tomislav.

Otkrio je i tko su njegovi favoriti za pobjedu. "Prvog dana sam rekao da su mi favoriti iz crvenog tima Dominik i Vehod, a iz plavog Domagoj i Mauri. Kao petog kandidata naveo sam Teu. Rekao sam da je kao miš koji viri iz brašna i u nekom trenutku će iskočiti, ali je brzo ispala iz showa. Jako je dobro osoba, jako dobra kolegica, hoće uvijek pomoći, imala je dosta dobrog znanja", pojasnio je Tomislav.

Ostat će s ostalim kandidatima u kontaktu

Kad završi show, kaže da će s većinom kandidata ostati u kontaktu. Osvrnuo se i na prijašnje vođe plavog tima, a i na novog Domagoja.

"Mauru nije išla uloga vođe, odličan je kao kolega. Kad mu je oduzeta titula, prodisao je, počeo se smijati. Marko je bio opušteniji, bilo je bolji. Više je komunicirao s nama tijekom rada, pripreme. Domagoj će biti sasvim u redu. Mislim da sa svojim stavom, ponašanjem i znanjem može biti dobar vođa", ispričao je Tomislav.

Komentirao je činjenicu da je Vehid i dalje vođa crvenog tima dok je Domagoj u plavom timu već treći vođa. "U plavom timu su ozbiljniji igrači i time ne mislim ništa loše jer za mene je ipak od svih u showu najbolji Dominik. Dominik je broj jedan", zaključio je Tomislav.

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

