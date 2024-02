U posljednjoj epizodi 'Hell's Kitchena', kojeg možete pratiti svakog četvrtka i petka na RTL-u ili platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, show je napustila 30- godišnja Emina Huseljić. Unatoč ispadanju, otkrila je kako je unatoč tome ipak sretna, a sada je za Net.hr otkrila i koji je razlog tome.

"Sretna sam i sama sam za sebe pobjednica jer ono što sam ja tamo doživjela i proživjela s ljudima koje sam tako kratko znala… Nikakav novac, nikakva mjesta osvojena to ne mogu zamijeniti… Ono pravo prijateljstvo i sve što smo mi proživjeli kao tim, to ništa ne može zamijeniti. Osjećam se kao pobjednica,

a tako sam i ispraćena u emisiji", rekla nam je Emina.

Ispadanje iz showa

U njezinoj posljednjoj epizodi showa napravila je niz grešaka, zbog kojih su se mnogi kandidati ljutili, a Gretić ju poslao na hlađenje. Nakon što se vratila u kuhinju, ponovno je napravila grešku te joj Gretić vratio hranu.

Foto: RTL Foto: RTL Emina u Hell's Kitchen

Kada su na red došle nominacije, crveni tim je nominirao Eminu i Saru. Gretić se nije složio da Sara bude nominirana pa ju poslao na mjesto te pozvao Vehida i Dominika.

Nakon toga obratio se Emini rekavši joj da njezino kuhanje nije dovoljno dobro.

"Emina, imam osjećaj da je tebi sve to postalo malo teško", rekao joj Gretić te ju izbacio.

Foto: RTL Foto: RTL Emina odlazi

Međutim, Emina je ipak otkrila druge razloge njezinih grešaka u kuhinji.

"Malo stres, ali i nekomunikacija u timu. Mislim da smo se malo previše opustili nakon zadnjeg servisa koji smo dovršili i poslužili 34 jela. Mislim da nas je ta pobjeda malo ponijela", rekla nam je Emina.

Prihvaća sve kritike

U trenutku kada su se Eminine pogreške nizale jedna za drugom, od lošeg holandeza do kašnjenja s prilozima, njezin kolega Dominik ju kritizirao.

''To je ona šepava noga koja nam je sad trenutno ugrozila naš servis'', rekao je, a ona nam je rekla kako mu to uopće nije zamjerila.

"Apsolutno mu nisam zamjerila. Naravno, imao je pravo naljutiti se, ne samo on, nego i svi jer je chef meni nekoliko puta vraćao šparoge. Iako, mislim da se nije samo na mene ljutio, nego i na Chiaru jer je i njezin prvi losos bio malo sirov. Onda je sve krenulo nizbrdo", priznala nam je Emina.

Foto: RTL Foto: RTL Dominik u Hell's Kitchen

Osim Dominikovih kritika, Emina je prihvaćala i sve Gretićeve kritike te kako tvrdi cijenila je njegovo mišljenje.

"Sve sam kritike i pohvale od chefa shvaćala vrlo ozbiljno i vrlo ozbiljno sam pristupila svemu tome. Puno mi je značila svaka riječ koju mu je on izgovorio. Možda da nisam to tako sve ozbiljno shvaćala i malo se opustila, možda bi i sad bila u showu. Jako cijenim njegovo mišljenje, pa su mi neke kritike malo teže

pale", rekla nam je Emina.

Trenutak za pamćenje

Nakon njezinog ispadanja, nekoliko kandidata nije moglo zadržati suze.

''Kakvi god da jesmo, spajala nas je... Ona je bila ta potpora'', rekla je Sara dok je brisala suze.

''Izgubili smo nekoga tko nas je povezivao, dosta nam je teško svima'', priznao je Vehid.

Foto: RTL Foto: RTL Sara plače u Hell's Kitchen

Za emocije kandidata, Emina tvrdi da je to bio trenutak za pamćenje.

"To je osjećaj koji se ne može opisati, to trebate doživjeti. Mislim da je jučerašnja emisija bila puna emocija, ja sam je ponovno doživjela i proživjela jako emotivno. Poslije onoga sinoć, naravno da sam iz ovoga showa izašla kao pobjednica", ispričala nam je.

Foto: RTL Foto: RTL Hell's Kitchen, Emina

Prema njihovim emocijama, može se zaključiti da se povezala s mnogim kandidatima, što je ona i potvrdila.

"Pa zapravo sam sa svima našla zajednički jezik, najviše s Vehidom, Sarom, Chiarom, s cjelokupnim svojim crvenim timom", rekla nam je.

Planovi u vanjskom svijetu

Emini je sudjelovanje u showu ostavilo prelijepo iskustvo i lijepo sjećanje, a kako tvrdi opet bi ponovila.

"O svemu mislim da je to jedno prelijepo iskustvo, nešto što ostaje urezano u sjećanje za cijeli život. Naravno, opet ću ponoviti, za kratko vrijeme svi ti ljudi s kojima sam živjela, postali smo kao jedna mala obitelj i mislim da se to i vidjelo. To je nešto posebno što nosim iz ovog showa", ispričala nam je.

Foto: RTL Foto: RTL Emina u Hell's Kitchen

Emina nastavlja dalje s kulinarstvom, a ima čak u planu i dodatno se obrazovati.

" I dalje ostajem u kulinarstvu, a imam u planu ići na kulinarsku akademiju kod nas u Sarajevu, da nadogradim svoje znanje i onda ćemo vidjeti što me čeka, nikad se ne zna", otkrila nam je.

Foto: RTL Foto: RTL Emina u Hell's Kitchen

Iako je Emina izašla iz showa, ipak se nečemu veselila u vanjskom svijetu.

"Svakako sam se najviše razveselila svom mužu i svojoj djeci jer su mi oni uvijek najveća podrška u svemu. Pozitivno sam bila također iznenađena podrškom svih ljudi koje poznajem ili ne poznajem", otkrila nam je.

