U novoj epizodi "Hell's Kitchen Hrvatska", kojeg možete pratiti na RTL-u te platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, plavi tim izgubio je u izazovu i odlučio je nominirati Chiaru i Domagoja.

"Ne razumijem logiku", istaknuo je Tom Gretić.

"Eto, opet plavi tim nema logike u nominacijama", komentirao je vođa Marko. Nije znao objasniti Gretiću zašto su tako odlučili, a on je pitao nominirane slažu li se ovime. Oboje su rekli da se slažu. Domagoj je otkrio da je nominirao Marka, a Chiara da je Luciju, no da smatra da je trebala Marka.

"Hladno predjelo je imalo nedostatke okusa, a toplo predjelo je zapravo imalo tehničke probleme. Mislim da tehnički problemi imaju veću težinu nego okusi. I zato sam promijenila svoj glas iz Lucije u Marka jer mislim da je nekuhana riža veći problem nego malo čilija", objasnila je Chiara.

Domagoj dobio pregaču

Gretića je iznenadilo što su nominirali Marka, a vođa plavog tima je otkrio da je dobio dvije nominacije. "Koliko puta si imala pregaču?", pitao je Gretić Chiaru. Ona je odgovorila da nijedanput.

"Chiara je imala stresnih nekoliko posljednjih dana, a ti si se već naučio", rekao je Gretić i dao pregaču Domagoju.

"Nekako sam stvarno imao osjećaj da ću ja dobiti tu pregaču jer sam bio zaslužniji u ovom servisu za neke te greške, Marko i ja, ali pošto sam ja ispred chefa Gretića, nekako sam očekivao da meni ide", komentirao je Domagoj.

"Ne shvaćam", ponavljala je Lucija dok je plavi tim išao prema kući. "Opet Luciji nije jasno to, što, kako. Lako je reći: 'Ti i ti' i boli me briga. To je najlakše. A malo razmišljati, to se nikome ne da", rekao je Domagoj.

Lucija je nastavila govoriti o riži u kući.

