Jutro u kući 'Hell's Kitchen Hrvatska', koji možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, započelo je Tomislavovim i Markovim komentiranjem nereda. Marko je rekao da je već odustao od čišćenja, a Tomislav priznao da odustane, ali onda svaki put ponovno krene s čišćenjem jer mu smeta nered.

Slijedilo je spuštanje u kuhinju za još jedan izazov. „Prošli izazov bio je jako jako kritičan za nas. Uspjeli smo se malo odmoriti, razmišljali smo o svemu, pričali, tako da smo danas dobri“, rekao je vođa crvenih Vehid ususret izazovu.

Foto: RTL

Priprema jela

Kandidate je čekao izazov pripreme ribljeg menija za svoje najdraže goste - chefa Gretića i sous chefove Ivanu i Ivana. U 45 minuta kandidati su svojim chefovima trebali pripremiti hladno predjelo, toplo predjelo i glavno jelo, a jelo su morali servirati oni članovi koji su ga i pripremali.

Crveni su se podijelili tako da su na hladnom predjelu bili Roko K. i Vehid, na toplom Milena i Dominik, a na glavnom Roko Ć., Anel i Marjana. U plavom timu za hladno predjelo bile su zadužene Chiara i Lucija, za toplo Domagoj, Nikola i Marko, a za glavno Viktor, Mauro i Tomislav.

Foto: RTL

Vehid je, kao i dosad, provjeravao članove svog tima i usmjeravao ih u radu, ali moglo se primijetiti da je stroži prema svojim kolegama nego u prethodnim izazovima.

„Vehid je počeo biti stvarno strog i sviđa mi se to i samo neka nastavi u tom tonu“, rekao je Dominik.

„Bravo, Vehide, bravo, možeš i viknuti, imaš moj blagoslov,“ pohvalio je Vehida chef Gretić.

„Kad me chef Gretić pohvalio, bilo mi je jako drago jer sam podigao tu ljestvicu što se tiče vođenja tima. Čak sam jedini koji je dobio od chefa blagoslov da smijem dignuti ton na svoj tim ako za time bude potrebe. Mislim da chef ima dosta povjerenja u mene i sad definitivno da ih moram stegnuti još više da funkcioniraju više kao vojska“, zadovoljno je rekao Vehid.

Serviranje jela

Nakon 45 minuta pripreme, kandidati su imali po deset minuta za serviranje.

„Meni je bilo stvarno super raditi s Lucijom. Ja sam imala svoju viziju, ona je imala svoju viziju i napravile smo nekako baš dobro kompletno jelo i baš stvarno sam zadovoljna,“ komentirala je Chiara, a Lucija se složila: „Tanjur je meni fantastičan.“

„Njihovo izgleda kompleksnije, ali već smo se naučili da to što ima više tehnika, okusa, ovo, ono, ne znači da je uspješnije,“ rekla je Lucija kada je vidjela tanjur crvenog tima.

Lucija i Chiara pripremile su ceviche, hladnu juhu od arbuna s citrusima i kokosovim mlijekom, komoračem, emulzijom od temeljca ribe s mangom i čilijem na vrhu.

„Jako lijepo izgleda, ali ne izgleda sve isto - ti imaš puno manga, ja imam manje manga, ti imaš najmanje manga,“ komentirao je sa sous chefovima Gretić.

Foto: RTL

Chefovi isprobali jela

Crveni tim pripremio je tartar od skuše s chilijem, kremu od koromača, agruma i đumbira, ulje od paljenog poriluka, ukiseljene rotkvice sa cimetom i baby špinatom u tempuri na vrhu.

„Ima potencijala, možemo reći da su bili hrabri,“ rekla je sous chefica Ivana na hladno predjelo plavog tima, a crvenom zamjerila baby špinat u tempuri: „Ali mene to jako smeta jer su oni morali vidjeti da ovo nije dobro jer u trenutku kad je došlo na stol već je bilo potpuno masno i mlohavo, mogli su maknuti taj detalj.“

Chefovi su se složili da je jelo plavog tima dobro, ali mu nedostaje soli i kokos se okusom ne uklapa.

„Meni je ovo sjajno, vuče me nešto u djetinjstvo, taj okus,“ pohvalio je tanjur crvenih chef Gretić.

„Je li nepristojno ako ja pojedem do kraja?“ pitala je Ivana, oduševljena jelom, a Ivan se složio da će i on pojesti čitavo jelo.

Foto: RTL

Kušanje toplog predjela

Za toplo predjelo Milena i Dominik chefovima su pripremili raviol sa škampima i žumanjkom, koncentrat od škampi, ulje od čilija i oklopa od škampi te salsu od jabuke.

„Tanjur je super elegantan i malo je komponenata, sve je super vidljivo i jako sam zadovoljan,“ zaključio je Dominik.

Foto: RTL

„Jako lijepo izgleda, obožavam takve tanjure, jednostavno, čisto, uredno, sve na mjestu,“ pohvalio ih je Gretić.

Plavi tim pripremio je rižoto od vongola i šparoga s ukrasom od pinjola i rotkvica na vrhu.

„Lijepe boje, još ako niste zeznuli rižu, savršeno,“ bio je Gretićev komentar na tanjur.

Kušajući toplo predjelo crvenog tima chefovi su se složili da je okus žumanjka preuzeo jelo pa škampi tako više nisu bili dominantna komponenta, a u rižotu je pak bilo pijeska od vongola, a riža je bila nedovoljno kuhana.

Foto: RTL

Kušanje glavnog jela

Slijedilo je glavno jelo. Plavci su pripremali hobotnicu.

„Viktor i Mauro su zajedno to radili. Je, i Tomo je tu bio, ali ideje su krenule od njih dvojice,“ rekla je Lucija, a Tomislav priznao: „Kao i u svemu, možda mi je to greška životna, ponizno i skromno sam stajao sa strane, ali nema veze, doći će valjda i mojih pet minuta.“

Chefovima su servirali hobotnicu a la peka - krakovi kuhani i zapečeni na grill tavi, umak od peršina, krumpir dimljen i kuhan u soku od hobotnice.

„Iskreno, ako dođe do loših rezultata sada poslije kušanja, ja ću ih nominirati čisto zbog nekomunikacije,“ rekao je Tomislav nezadovoljan suradnjom s Maurom i Viktorom.

„Za 45 minuta za hobotnicu, svaka čast,“ rekla je dečkima Ivana.

Foto: RTL

Crveni su predstavili svoju sipu na moderno s kremom od boba i kestena s rotkvicama i korabicom na vrhu. „Ovo kao da je Vehid slagao boje,“ rekao je Gretić kad je vidio tanjur, a nakon kušanja zaključio: “Ovo, nažalost, nije dobro uopće. Mislim da je najveći problem što oni u glavi ne znaju posložiti te okuse,“ zaključio je Gretić.

Foto: RTL

Pobjeda crvenog tima

Crveni su ipak odnijeli pobjedu 2-1. Hladno predjelo plavog tima bilo je neslano, bilo je nedovoljno čilija i kokos se nije uklapao, dok je u toplom predjelu prevladavala gorčina i riža nije bila dovoljno kuhana.

„Šta da kažem, baš sam bila samouvjerena skroz u to jelo i na kraju ćorak,“ nesretno je rekla Chiara.

Ipak, chefovi su pohvalili glavno jelo plavog tima, koje je bilo bolje od moderne sipe crvenog tima za koje chefovi nisu imali riječi hvale i zaključili su da se radi o neuspješnom tanjuru.

„Ja mislim da je najveći problem što je stavio nas troje tako, eto. To je meni najveći problem,“ rekao je Anel, frustriran razvojem situacije. A to zašto su baš njih troje bili zaduženi za glavno jelo nije bilo jasno ni Marjani: „Ja ne znam kojom logikom, metodom ili kako bi se to već nazvalo, je Vehid birao. Stvarno ne znam.“

Foto: RTL

Nominacije

Plavi su kao gubitnici morali odabrati dva nominirana.

„Prve nominacije u plavom timu. Nikad nisu ugodne, bez obzira na boju tima. Ništa, idemo to odraditi i vidjeti tko će dobiti crnu pregaču i idemo tamo malo kukati,“ rekla je Chiara koja je na kraju uz Domagoja dobila najviše glasova za nominaciju.

„Ne znam, ja vam na to gledam – sve je to dio igre, svi mi moramo proći kroz ovo. Sad da ću ja nešto past u glavi, neću. Napravila sam grešku, stojim iza svoje greške – crna pregača, ne crna pregača, idemo dan za danom,“ zaključila je Chiara.

Foto: RTL

„Ne razumijem logiku. Ne razumijem logiku!“ ljutito je Gretić komentirao odabir nominiranih i predao crnu pregaču Domagoju.

„Meni ova crna pregača ne znači ništa. Ako se ja potrudim na servisu i bude sve kako treba baš me briga jel' plavo ili crno“, rekao je Domagoj.

Foto: RTL

Plavci su u kući komentirali nominacije i tko je kriv za koju grešku, a Marko je zaključio: „Pogriješili smo i to je normalno, tako da no hard feelings i to je to.“

Za to vrijeme Anel se požalio Vehidu te su oni raspravljali o podjelama na zadatke unutar tima.

Dan u kući završio je kako je i počeo – temom nereda. Dominik je prozvao Marjanu da ne posprema za sobom.

„Smatram da ja Domagoju jesam trn u oku od prvog dana, ali eto. Samo trebamo poštovati jedni druge i to je to,“ zaključila je na kraju Marjana.

A koji idući zadatak čeka timove i tko će odnijeti pobjedu, gledatelji će vidjeti već sutra od 21.15 sati na RTL-u u 'Hell's Kitchenu'. Nova epizoda dostupna je i 24 sata unaprijed na platformi Voyo.

