Hana Huljić danas je rodila u splitskoj bolnici, doznaje Slobodna Dalmacija. Pjevačica je svoje prvo dijete koje je čekala s Petrom Grašom trebala roditi 23. srpnja, no beba je stigla nešto ranije.

Ranije je RTL objavio kako će se kćer zvati Alba, a sada se još čeka potvrda. Također, curica je na svijet došla carskim rezom, neslužbene su informacije Slobodne Dalmacije.

Njihova je veza postala javna u listopadu prošle godine, a od tada je top tema u medijima i javnosti. 45-godišnji pjevač i njegova 14 godina mlađa odabranica dugo su već surađivali, a Grašo je bio blizak i s njezinim roditeljima, koji su jasno podržali njihovu vezu.

Da čekaju bebu javnost je doznala sredinom siječnja, a par se nedugo nakon toga, u veljači, i vjenčao u Splitu.

Hana: 'Tata je veliki hipohondar'

Osjećam se i kao svaka druga trudnica na svijetu - sve je u redu!", rekla je Hana u lipnju za RTL. "Tata je veliki hipohondar. On brine za sebe i svih nas, on je baš veliki hipohondar tako da brinem se onoliko koliko trebam, sad malo više jer moram", dodala je.

"Nismo još kupili sve što je potrebno za dijete, imamo još vremena, imamo stvari od njegove sestre, ne treba ni pretrpavati", rekla je Hana, koja nije sigurna je li dobila koji kilogram viška, no kako to još stigne "nadoknaditi". Uz to, Hana priznaje da "previše" gugla dok čeka porod.

Tonči Huljić: Malo se ljutim na Petra, nema potrebe toliko raditi

Govoreći prije desetak dana, Hanin otac Tonči Huljić kazao je kako Petar - previše radi.

"Eto ta veza je završila brzim brakom i djetetom između Petra i moje kćeri. Svakodnevno smo bombardirani, ali nismo pričali o tome, živimo normalno. Pritisak je svaki dan čitati, nije izlazila van jer joj je bilo smiješno da trče svi za njom", kaže Huljić.

"Imam vrlo stabilnu suprugu koja će biti tu. Petar je doslovno svakodnevno na nastupima tako da se malo ljutim jer nema potrebe toliko raditi pa sam i tu situaciju odradio u ovom spotu, da on svira ispred rađaonice od veselja", ispričao je Huljić za RTL Exkluziv.