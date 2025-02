Vanja i Šime izgladili odnos, a vilu napustila Valentina: 'Nije bilo klika'

Djevojke su se spremile za novi cocktail-party i druženje sa Savršenima, a neke su, osim druženja, znale što žele postići te večeri.

"I dalje me drži to da moram popričati sa Šimom, da moramo raščistiti stvari, jer u protivnom odbijam njegovu ružu“, kazala je Vanja, kojoj je prošli grupni spoj ostavio gorak okus.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šime i Miloš pridružili su se damama, a Šime je odmah primijetio da je Vanja prilično hladna pa je sjeo pored nje. Dio djevojaka primijetio je kako Miloš djeluje zabrinuto na početku večeri. Selma i Milica zezale su Šimu kako se vilom širi priča da je u zadnje vrijeme ozbiljniji i pokušava s curama razriješiti sve što je ostalo nedorečeno, a on im je priznao da je za to zaslužan iskren razgovor s Barbarom na prošlome partyju. Barbara mu je u šali kazala kako mu je spremna priuštiti još neki ''hladan tuš'', a on ju je pozvao nasamo na novi razgovor.

"Toliko je cura već 'dirnuto' ili povrijeđeno, što se tiče tebe“, bacila mu je bubicu u uho o novim događanjima u vili i Vanjinoj ljutnji, „Misliš li da je u redu kad si na dejtu s tri cure da se posvetiš samo jednoj? Samo Lauri?“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam se posvetio samo njoj... Vanja i Laura imale su podjednako vremena, čak možda Vanja malo više“, njegov ju je odgovor malo zbunio, „Ako se ja moram konstantno pravdati, koja je onda poanta svega?“

"Ne mogu mu vjerovati na račun tih 10 minuta, mislim da nije rekao ništa iskreno“, zaključila je Barbara.

Foto: RTL

Miloš je odlučio dati priliku Vanji, a zanimalo ga je ima li uopće šanse za njega pored Šime.

"Nisam zatvorila put, inače ne bih uzimala tvoje ruže na ceremonijama. Voljela bih te upoznati“, kazala je, a Miloš joj je dodijelio svoju ružu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šime je izjavio da bi volio pokazati pravog sebe

Idući Šimin odabir bila je Maja G., koja je priznala da se tomu nadala jer ne može dokučiti na čemu je s njim.

"Završili smo s upoznavanjima. Volio bih stvarno curama pokazati pravog sebe, u nadi da će one meni pokazati prave sebe, tako da moja odluka na kraju bude ispravna“, priznao joj je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Želim te upoznati, sviđaš mi se, mislim da smo imali na početku neku kemiju, a sad je vrijeme za idući korak“, kazala je Maja, a Šime je priznao kako mu se sviđa njezina mirnoća i zrelost.

Laura je Milici i Gloriji prepričavala detalje jučerašnjeg grupnog spoja i branila Šimu, a one su kazale kako se Vanjina i Selmina verzija priče ipak malo razlikovala od njezine. Miloš je iduću na razgovor poveo Maidu, a na meniju se našao i razgovor o mogućoj zajedničkoj budućnosti. Šimu je i dalje kopkala Vanjina distanciranost pa ju je pozvao nasamo i obećao da će sve saslušati.

"Mislim da je ta situacija, nas četvero na grupnom dejtu, mislim da je bilo malo neugodno jer si hranio Lauru... To ste trebali ostaviti za solo dejt, jer ipak smo mi bili zajedno tamo i nije baš OK izgledalo... Da ti ovo nisam rekla, odbila bih ružu jer se u tom trenutku nisam baš osjećala poštovanom, iako to možda nisam tad pokazala“, otkrila je.

"Prije sve bih ti se želio ispričati... Ja sam to doživio kao da je iz šale hranim i da se svi zajedno tome smijemo. Ni u jednom trenutku nisam mogao iščitati da vam je neugodno“, kazao je i dodao da razumije i njezinu perspektivu. Razgovor je završio ružom koju je Vanja prihvatila uz osmijeh.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Valentina zamjera Šimi...

Glorija i Laura osamile su se i tračale ostale. Gloriji je smetalo što ih ni Miloš ni Šime još nisu došli pozdraviti. Valentina je otvoreno pred svima zamjerila Šimi što je već dugo ne zove na razgovor te priznala da se dvoumi hoće li prihvatiti njegovu novu ružu na ceremoniji, a njega je ta direktnost malo iznenadila. Pokušao se opravdati, a ona je zaključila da ne postoji interes za nju. Miloš je na razgovor pozvao Polinu, a ostale djevojke pitale su se kako je moguće da joj se odjednom sviđa on iako je ranije razmišljala samo o Šimi: „Ona je cijelo vrijeme gurala Šimu, i sad kad je shvatila da je s njim kraj, sad odjednom želi pokušati s Milošem, nije dosljedna!“

Šime se okrenuo prema Nini i pozvao je na razgovor, no i ona ga je, prije odlaska, šokirala izjavama: „Iznenađena sam zato što skupljaš svoje favorite, pa gdje si mene našao sad! Vidi se iz aviona, stari moj!“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

A koliko im je teško večeras donijeti odluku, pokazali su Miloš i Šime koji su se odvojili kako bi raspravili sve opcije. Napeta ceremonija je krenula. Dvije ruže, osim Vanje, dobile su i Laura, Barbara, Glorija, Ana, Mia, Milica, Nina, Maja i Marinela. Selma je prihvatila Šiminu ružu, no Miloševu ponovno nije zaradila, ali nije mu zamjerila.

Polina je dobila Miloševu ružu, a Šime joj nije dodijelio svoju. „Polako dižem ruke od odnosa s Polinom“, priznao je.

Ostale je još samo jedna ruže i dvije djevojke – Valentina i Maida. Svoju posljednju ružu, na očekivanje svih, Miloš je dodijelio Maidi, a kući ide Valentina.

"Nije bilo klika, nečega da mi krenemo dalje“, kazao je Valentini Miloš, a podržao ga je i Šime.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Apsolutno vas ne razumijem, ovo je za mene bilo jedno jako lijepo iskustvo, ali ta neka dublja povezanost se nije dogodila ni s jednim, a to je jako bitno za gradnju daljnjeg odnosa“, rekla je za kraj.

Show ''Gospodin Savršeni'' pogledajte odmah na platformi Voyo. Na RTL-u ga ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Na otoku ljubavi 20 ljepotica 'Gospdoina savršenog': Pogledajte trailer