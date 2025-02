Selma je postala hit na TikToku: 'Nisam Nisam Kim Kardashian, ali imam nešto svoje što me izdvaja'

Nove epizode 'Gospodina Savršenog' donijele su pravo osvježenje u vili smještenoj na grčkom otoku Rodosu. Tri nove natjecateljice zakoračile su u borbu za pažnju dvojice 'Savršenih', unoseći dodatnu dozu napetost između djevojaka. Posebno se istaknula Selma Gusinac, mlada glumica iz Tuzle koja je već na ulasku rekla kako joj druge djevojke nisu konkurencija jer je za njih, ni manje ni više, nego Kim Kardashian. E pa upoznajte balkansku Kardashianku!

Što je bio vaš glavni motiv za ulazak u "Gospodina Savršenog" – ljubav, avantura ili ipak malo medijske pažnje?

Ulazak u ovakav format je miks svega - i avantura, i mogućnost da upoznam nekoga, i prilika da izađem iz zone komfora. Nisam netko tko slijepo vjeruje u bajke, ali ako postoji šansa da kroz ovo upoznam nekoga s kim kliknem, zašto ne? Mislim da je najbitnije ući u ovo bez prevelikih očekivanja i sa sviješću da je to prije svega show. A što se pažnje tiče, mislim da je svaka djevojka svjesna da će je biti, samo je pitanje kako je koristi.

Koji vam je privlačniji Šime ili Miloš i zašto?

Svatko ima svoje kvalitete, ali meni je najprivlačnije kad je netko prirodan i kada ne osjećam da nešto forsira. Ne biram samo na osnovu izgleda, već cijela energija koju netko donosi. Bitno mi je i kako se ophodi prema drugima.

Kako su vas djevojke dočekale kada ste ušle? Jeste li osjetile negativnu energiju - ako da, od koga?

Iskreno, atmosfera među djevojkama u realityju je uvijek malo naelektrizirana - ipak smo sve u istom prostoru i s istim ciljem. Neke su bile srdačne, neke su odmah gledale kao konkurenciju. To je normalno, ali ja sam ušla bez namjere da se natječem s bilo kim osim sa sobom.

Na ulasku ste rekli da ste premija za ostale djevojke, točnije, Kim Kardashian. Što vas čini posebnijom?

Haha, moja viralna izjava koja će me još dugo pratiti. Pa kad sam to već rekla, moram stajati iz svojih riječi. Nisam Kim, ali imam nešto svoje što me izdvaja. Možda me izdvajaju energija i stav da ne uzimam stvari preozbiljno - ni sebe, ni show, ni komentare. A možda je samo do svjetla pod kojima me snimaju - nikad se ne zna. Mislim da je to danas rijetkost. Ne trudim se svima svidjeti.

Jeste li svjedočili skrivenim igrama iza kamera? Postoji li netko tko igra "dvostruku igru"?

Ima svega, ali iskreno, meni je zanimljivije sve to gledati. Uvijek se otkrije tko je iskren, a tko glumi, samo je pitanje vremena.

Postoji li netko tko je pred kamerama bio šarmantan, a kad bi se ugasile – potpuno druga osoba?

Naravno! Ali neću imenovati, neka gledatelji sami procijene. Kamera ne može dugo sakriti nečiji pravi karakter. To je sve dio showa. Nekad je zanimljivo gledati kako se maske skidaju kad reflektori nisu upaljeni.

Ima li djevojaka koje su u show došle isključivo radi slave, a ne ljubavi?

Vjerojatno, ali mislim da to nije ni loše ni dobro - svatko ima svoje razloge. Nekima je ovo prilika za ljubav, nekima za nešto drugo. Bitno je da znaš što radiš i da to nosiš sa stavom.

Koji su vam planovi? Kako planirate iskoristiti popularnost?

Netko sam tko godinama gradi karijeru, ali ovo je nešto što mi je donijelo viralnost preko noći. Definitivno želim ovo preokrenuti u korist karijere. Fokus mi je na glumi i ozbiljnim projektima, a ne na pukoj popularnosti. Sve što dolazi uz popularnost samo je dodatak, a ne cilj. Ne želim biti još jedno televizijsko lice, već neko tko će iza sebe ostaviti konkretan rad.

