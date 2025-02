Gospodin Savršeni nije navikao gubiti - Šime nije sav svoj

Novčić određuje sudbinu Gospode Savršenih. Miloš prvi bira djevojke u svoj tim. Donosi strateške odluke ili prokazuje svoje favoritkinje?

Odlučujuća lopta ravno u lice Gospodina Savršenog kao jasna poruka?

“Jedino kad se mogu boriti za muškarce je u sportskim aktivnostima.“, smije se Marinela, ali ubrzo mijenja raspoloženje. “Definitivno mi je bio šok što me Šime nije stavio svoj tim.“, zamjerila mu je.

“Ja samo ležim po cijele dane.“, zabrinuta je Nina za svoj sportski performans. “Mislim da je danas odlučujući spoj za Ninu, za njen ostanak u kući.“, Ana vjeruje da Nina nije kompatibilna ni s jednim od Gospode Savršenih.

“Zato on i ja ne možemo zajedno. Previše smo slični.“, Maida komentira Šimin natjecateljski duh.

Šime tvrdi da je gubljenje prvog seta dio njegove taktike da bi se protivnici opustili: “Treći je set bio napet do samog kraja.“

Zadnji udarac za pobjedu - ravno u lice Gospodina Savršenog. “To je bilo slučajno.“, namiguje Maida. “Možda je to neka njena poruka njemu.“, zaintrigirana je Barbara.

“Šime je danas…ne znam što mu je bilo u glavi. Možda je imao neki sukob sa sobom. Možda nije prihvatio to što je izgubio. Možda je navikao pobjeđivati.“, smije se Miloš, no primjećuje da je atmosfera na spoju čudna i da Šime nije uobičajeno energičan.

Gospoda Savršeni na meti djevojaka

“Je li to znači da ćemo mi sad dobiti nogu?“, zanima Ninu zašto su baš one odabrane za grupni spoj. “Želiš li spoiler alert?“, uzvraća Šime protupitanjem. No, isto pitanje zanima i Marinelu - jesu li one na rubu eliminacije ili su pozvane da se bolje upoznaju. “Branim se šutnjom.“, neodređeno odgovara Šime. Marinela to ne prihvaća: “Nisam zadovoljna odgovorom muškaraca. Mislim da nas oni apsolutno ne razumiju.“

“Ja još nisam ni jednom imala priliku biti ja.“, žali se Marinela kaže da je uvijek na grupnim spojevima gdje ne uspijeva doći do izražaja jer se ne želi nametati. Gospoda Savršeni objašnjavaju da se pretjerana suzdržanost može interpretirati kao manjak interesa. No, kako je Marinela otvoreno rekla što je smeta, Šime to želi ipak razriješiti s njom pa je zove da popričaju nasamo.

Novu epizodu Gospodina Savršenog pogledajte odmah na platformi Voyo, čak tjedan dana prije prikazivanja na TV-u. A od ponedjeljka do četvrtka show Gospodin Savršeni pratite na RTL-u u 21.15!

