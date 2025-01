Šimino srce zaokuplja posebna dama. Vilom se širi ljubomora: 'Kako te nije sram?'

Već prve večeri djevojke ne uspijevaju suspregnuti emocije, pa izbijaju sukobi. Cijeli nemir u vilu unio je Šime nakon što su se dame vratile s ružama u rukama. No on se želi prepustiti društvu one kojoj je namijenio bijelu ružu za prvi spoj. Laura se ne može suzdržati pa komentira da su u kući pojedine žene bezvezne i glupe žene, a Marina priznaje da je ljubomorna.

Djevojke ne skidaju oči sa Šime, pa primjećuju i da je ostvario malo veću bliskost sa svojom odabranicom za bijelu ružu. Crvenom ružom Šime je nagradio odvažnost jedne od djevojaka. To je izazvalo podbadanja u kući, razočaranje, ali i ljutnju.

Reakcije djevojaka na Šiminu crvenu i bijelu ružu pogledajte u Gospodinu Savršenom na platformi Voyo.

