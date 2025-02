Šime hranio Lauru, Vanja i Selma joj zamjerile: 'Bilo nam je nelagodno'

Tijekom doručka djevojke su razgovarale o Suzaninu ispadanju i ubrzo su stigla nova pisma - Miloš je pozvao Gloriju, Anu i Valentinu na adrenalinski spoj skijanja na vodi dok je Šime vodio Vanju, Lauru i Selmu na ribolov na starom brodu.

"Jedva sam čekala da se stvari vrate na staro, odnosno, da budem usmjerena u pravcu kojim želim ići“, rekla je zadovoljno Laura dok se penjala na brod. "Ne znam hoćemo li se boriti za pozornost. Ja to volim raditi malo kroz šalu, a Laura i Selma su svaka na svoj način tako da ćemo vidjeti", rekla je Vanja, a Šime je svojim ljepoticama obznanio da će i pecati.

I dok su Šimine djevojke učile pecati, Miloševe su se okušale u skijanju na vodi! "Zvuči zastrašujuće", rekla je Glorija, a Valentina dodala: "Kad je najavio što ćemo raditi, malo me prošao grč, ali odlučila sam da ću isprobati." Miloš je probao prvi, poslije je Ana pokazala koliko je spretna, Glorija nije bila toliko uspješna, a Valentini je Miloš pomogao da svlada tehniku.

U međuvremenu u vili, Maida i Maja razmišljale su o svojoj povezanosti s Milošem. "Ne volim puno govoriti naglas o svojim emocijama. Ne bih rekla da se ne otvaram, ali poučena prošlim iskustvima, malo se suzdržavam, čisto da zaštitim samu sebe", rekla je Maida. Dotaknule su se i Poline i njezinih osjećaja o Šimi, a Maida je zaključila da se malo zaljubila i da joj je srce sada slomljeno.

Šime i Vanja se odvojili

Milica je isto željela znati kako se Polina osjeća nakon što joj Šime nije dao ružu. "Šime me nije otjerao, malo smo pauzirali - da upoznam Miloša i da Šime mene malo više upozna“, rekla je Polina, no Milica je primijetila: "U njoj vidim veliku tugu, da je to nju zaista pogodilo. Bilo bi bolje da ostane dosljedna sebi - ako je već na početku odbila Miloša, posebno sada kada je, takoreći, poslana Milošu. Ona nije konkubina, hvala Bogu, završilo je to doba i treba imati dostojanstvo žene 21. stoljeća."

"Ne bi bilo fer da Miloš sljedeći put da ružu njoj, spasi nju, a ne nekoga tko je otpočetka u igri za njega", smatra Maida, a s njom se složila i Maja. "Sama sebe je uvjeravala da tu ima nešto više nego što je bilo i sad je ovisna o Miloševoj ruži. To sam joj sve prije govorila, ali moje su riječi bile pretvrde za nju", zaključila je Maida.

Dok su Laura i Selma pecale, Šime i Vanja su se odvojili da bi popričali o pismu koje mu je napisala. "Pročitao sam ga deset puta, znam dijelove napamet…", rekao je Šime ugodno iznenađenoj Vanji. "Na početku Vanju nisam gledala kao konkurenciju, ali kako sam upoznavala njezin karakter, porasla mi je u očima na sve moguće načine i mislim da ne postoji osoba koja Vanju može ne voljeti u odnosu na mene koju ljudi većinom na prvu ne vole dok me ne upoznaju. Vanju svi vole", rekla je Laura, kojoj je Šime također komentirao što mu je napisala. "Bilo bi mi krivo da je završilo nedorečeno, u svađi i nerazumijevanju", komentirao je Šime njihov odnos.

Miloša je zanimalo jesu li djevojke ikad bile u situaciji da se bore za muškarca, a Valentina je rekla da nikad nije i nikad i neće. "Očekujem da se muškarac trudi oko mene, a ne ja oko njega", jasno je rekla. Dok su razgovarali o tome tko što voli u vezama, Miloš je zaključio da je najopuštenije razgovarao s Anom tako da ju je pozvao na spoj nasamo. "Bojim se da ću doći u položaj kad ću morati birati, ali ako Miloš nastavi biti tako super, izbor će mi biti sve teži", rekla je Ana.

U vili su djevojke vježbale jogu te nagađale o cocktail partyju i ceremoniji ruža, predviđajući da bi Valentina mogla biti u opasnosti. Nakon uživanja na brodu, Šime je odveo djevojke na večeru. Laura, previše nervozna da bi jela pred nekim tko joj se sviđa, na šaljiv je način dopustila da je Šime hrani, a ta se gesta nije svidjela Vanji i Selmi. "Jednu hrani, drugoj daje komplimente, treću gleda i ti se, ako se i želiš osjećati dobro, ne možeš jer te to malo bocka zbog toga što nisi jedina", rekla je Vanja.

"Nisam ga ja tjerala da me hrani, ali lijepo mi je što me nahranio, da nisam ostala gladna zbog te svoje treme", rekla je Laura, koju je Šime pozvao na spoj nasamo, objašnjavajući Vanji i Selmi da još moraju raspraviti neke stvari. "Večeras neka se malo prošeću, vide more i neka se završi spoj. Neka se malo druže", rekla je Selma ne želeći da se Laura i Šime opet ljube.

Miloš je dao ružu Ani

Miloš i Ana večerali su uz more, shvaćajući koliko toga imaju zajedničkog. "S Milošem mi je opušteno, ima mirnu, ali zabavnu energiju i dobro se slažemo", rekla je Ana. Miloš je želio znati je li otvorena za nešto s njim, unatoč njezinoj povezanosti sa Šimom - Ana mu je dala nadu i pitala ga ima li prostora za nju kad često izlazi s Maidom. "Ima, zato smo i ovdje", kroz smijeh joj je rekao i dao ružu.

Marinela, Barbara i Mia dočekale su Gloriju i Valentinu, koja je rekla da nije impresionirana Milošem. "Valentina je generalno malo dosadna. Ne želi pružiti priliku nikome, čak ni meni danas nije pružila priliku da se malo zezamo, smijemo, a kamoli Milošu", rekla je Glorija dok Mia smatra da onda ne treba ni prihvatiti ruže, nego pustiti cure koje ih žele upoznati.

Laura i Šime vodili su ozbiljan razgovor. "Nedavno je bio ozbiljan na spoju s Polinom pa nije dobila ružu tako da me to malo plaši“, rekla je Laura, no Šime je bio zadovoljan njezinom promjenom nabolje. "Sad mi je drago što nisam burno reagirao i prekrižio te. Prošlo mi je kroz glavu, neću lagati, možda sam u nekom trenutku izjavio i da je gotovo, ali kad sam stao i razmislio, shvatio sam da se svakome dogodi da pogriješi", rekao je Šime, a Laura dodala: "Drago mi je što je naš drugi spoj išao u ozbiljnijem smjeru, što znači da bi se taj odnos mogao u nešto razviti jer lako se zezati i ljubiti cijelo vrijeme, ali ako ćemo stvarno graditi neki odnos, ovo je idealno, najbolje što smo mogli napraviti."

Vanja i Selma vratile su se u vilu i podijelile detalje sa spoja, potičući nagađanja o Šiminoj rastućoj naklonosti prema Lauri. Ana se ozarena vratila sa spoja s Milošem, što su djevojke odmah primijetile i potom im ispričala kako su proveli večer. Laura je došla kasnije, a atmosfera je bila napeta - Vanja je je odmah suočila s pitanjima o Šiminoj gesti hranjenja. "Nije korektno zbog mene i Selme jer nam je bilo malo nelagodno i mislim da to nije u redu", rekla je Vanji koja je odlučila to reći i Šimi.

"Je li ti zanimljiva ta situacija? Zabavlja li te to što s uvijek u krugu neke drame?" zanimalo je i Marinelu koja je objasnila da su sve cure pričale o tome, no Laura je objasnila da je ne zabavlja ako su se Vanja i Selma loše osjećale zbog nje. "Možda sam se malo previše prepustila trenutku", rekla je Laura, tužna što joj nisu dale da bude sretna ni pet minuta nakon što je bila s čovjek koji joj se sviđa i nakon što su konačno izgladili svoj odnos. "Mislim da bi sad mogla ostati malo sama", zaključila je.

