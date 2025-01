Šime dijelio komplimente, no ružu dobile samo tri djevojke: 'Osjećaji su već u igri'

Počela je četvrta sezona 'Gospodina Savršenog', snimana na Rodosu u Grčkoj na Rodosu! Prvi put u showu u Hrvatskoj sudjelovat će dva Gospodina Savršena, a prvo se predstavio Šime Elez.

"Svaka cura zaslužuje jednaku priliku za upoznavanje, ljubav ne bira gdje će se dogoditi i mislim da ću se bez problema prilagoditi svemu što dolazi. Fokus je na sretnom kraju“, rekao je Šime. Vrlo uzbuđen i znatiželjan, nije mogao dočekati da upozna djevojke. "Srce mi radi 300 na sat", komentirao je dok je čekao prvu djevojku. "Koliko god izlizano zvuči, tražim - ono nešto", rekao je Šime Antoniji, a ona mu je savjetovala da se svemu prepusti te sluša svoje srce i intuiciju.

I djevojke nisu mogle dočekati da upoznaju Šimu, a prva je bila Zagrepčanka Laura, koja je izgledom očarala Gospodina Savršenog. Lauri se Šime također svidio na prvu, a kad je otišla, uzdahnuo je i komentirao: "Majko Božja, ako je ovo prva, kakve su ostale?!"

Foto: RTL

Iz Ljubljane je došla Vanja, studentica matematike i fizike koja se bavi i modelingom. Donijela je šampanjac i Šime i ona su nazdravili - da se dobro zabave i što više vremena provedu zajedno. Vanji se jako svidio i bila je posebno sretna što je visok jer je i sama takva. Još jedna Slovenka, Maja G. koja dolazi iz Domžale, upoznala se sa Šimom te priznala da joj je Gospodin Savršeni zgodan, što je komentirala i Marinela iz Požege. "Jako mi je privlačan i ima smisla za humor", rekla je Marinela.

Glorija iz Rijeke također je nazdravila sa Šimom i poslije komentirala kako mu nije htjela puno otkrivati o sebi jer želi ostati tajnovita. Prve djevojke koje su se upoznale sa Šimom zabavljale su se u vrtu i pokušavale pogoditi što je Gospodin Savršeni u horoskopu. Šime se svidio i Miji iz Zagreba, koja je Gospodinu Savršenom zapisala sitnice koje bi voljela da zna o njoj. "Ima par stvari koje su napisane i koje su me kupile tako da me zanima što su slijedi", rekao je Gospodin Savršeni.

Foto: RTL

Ana iz Jastrebarskog donijela je Šimi bookmark i objasnila da je to bio poziv na spoj. Dubrovčanka Valentina otkrila je Šimi da trenutačno živi u Splitu te komentirala da joj je vrlo šarmantan i ima lijep osmijeh. "Čini mi se kao samozatajna djevojka do koje treba tek doprijeti", rekao je Šime. S Floride je stigla Savannah, koja se prije pet godina preselila u Hrvatsku, gdje joj se jako sviđa pa da zato i traži Hrvata, a Šimi se svidjelo što je jako otvorena.

Djevojke oduševljene

Zagrepčanka Marina trenutačno živi u Danskoj, a kad se upoznala sa Šimom, darovala mu je svoju narukvicu koja donosi sreću. "Jako je naočit muškarac, šarmantan i džentlmen", rekla je, a potom je stigla Polina, koja dolazi iz Moskve! Iskreno je priznala da se izgubila zato što joj se Šime jako svidio. Sarah iz Vukovara kaže da je Šime baš njezin tip muškarca. "Te divne okice… I nije previše nabildan… Baš sam zadovoljna kako izgleda", rekla je, a Šime je zaključio da ona vodi glavnu riječ.

Foto: RTL

Iz Bosne i Hercegovine s trenutačnom adresom u Sarajevu stigla je Maja M., koja smatra da je njezino upoznavanje s Gospodinom Savršenim prošlo dobro. Došla je i Nina iz Zagreba, koju zovu Pixie i koja je bila zadovoljna prvim dojmom. "Zgodan je, da", kroz smijeh je dodala. A Bojana iz Banje Luke, tiktokerica Bokica, rekla je: "Vidjet ćemo je li savršen, ali izgleda fino i pristojno."

Kad se upoznao s Majom Š., Koprivničankom sa zagrebačkom adresom, Gospodin Savršeni je rekao: "Najljepše zelene oči koje sam u životu vidio." Barbara iz Osijeka rekla je Šimi da joj se zasad sve čini savršeno baš poput njega, a Franka iz Šibenika otkrila je da već dugo živi svoj alter ego Snježana. "Ne želim biti vječno ledena i zato sam došla tu da vidim hoćeš li me rastopiti, Gospodine Savršeni", jasna je bila Franka dok je Suzana iz slovenskoga grada Idrije šaputala Šimi na uho. Sarajka Maida otkrila je da je avanturistički tip i kroz smijeh dodala: "Sviđa mi se što se zove Šime."

Foto: RTL

Atmosfera u vrtu se zahuktala, a Sarah je zaključila da nema konkurenciju iako ima jako lijepih cura. "Možda su neke karakterno bolje od mene, ali sumnjam“, šalila se Sarah dok Bojana smatra da je ušla sa stilom i da nije jednolična i monotona. Pridružila im se i Antonija kako bi im objasnila što znači bijela ruža. "To je ruža prvog dojma i djevojka koja dobije tu ružu tijekom cocktail partyja ići će na prvi spoj sa Šimom", objasnila je Antonija, a potom im se pridružio i Gospodin Savršeni.

"Jako mi se sviđa. Obožavam tamne dečke i dugu kosu, ja sam se zaljubila", rekla je Polina, a Šime nastavio: "Sva očekivanja su nadmašena, osjećaji su već u igri. Mislim da sam u velikom problemu." Kad je otišao sjesti za stol, Polina i neke druge djevojke odmah su krenule za njim. Željele su znati što je u horoskopu i kad su čule da je Vaga, Bojana je rekla da je to najgori znak i da su Vage škrte. To se nije svidjelo Sari, no Bojana tvrdi da uvijek kaže što misli. Šime se nije želio prepirati oko horoskopa pa je pozvao Polinu da popričaju. "Bila sam jako uzbuđena i sretna", rekla je.

Foto: RTL

U to vrijeme Bojana je provocirala djevojke, posebno Saru, ispitujući ih jesu li razočarane što njih nije prve zvao na spoj. Kad su djevojke zaključile da Šime predugo razgovara s Polinom, Vanja je odlučila prekinuti spoj. "To mi je bilo malo bezobrazno, mislim da to nikad ne bih napravila", rekla je Ana, dodajući da previše poštuje sebe dok je Suzani to bilo u redu.

Polini to nije zasmetalo jer joj je Vanja draga, baš kao i Šimi koji smatra da se treba izboriti za ono što želiš. Slušajući Polinine komentare za Šimu, djevojke su zaključile da će se ona prva zaljubiti. "Sad će sve skakati oko njega i trčati za njim, ja to ne želim. Želim da me upozna nasamo", rekla je Laura.

Vanja dobila prvu ružu

Vanja je bila spontana i opuštena, razgovor je tekao glatko i puno su se smijali. Zaključila je da se svidjela Šimi iako je znala da je rano zaključivati, no čini se da je bila u pravu jer je dobila prvu ružu! "Lijep je osjećaj, ne mogu lagati, pogotovo zato što je prva ruža", rekla je.

Foto: RTL

"Nije fer što je ona dobila ružu, a Polina nije", rekla je Barbara, a Maja G. je primijetila da je Laura bila ljubomorna što se Vanja vratila s ružom. Šime je potom sjeo pored Marine i nakon što ga je pozvala da se odvoje, rekao joj da se malo želi družiti sa svima. No ubrzo je pozvao Valentinu da popričaju.

"Odabrao je malo manje atraktivne cure za početak da bi možda nas, malo više atraktivne, pustio da čekamo da se ne bi previše ufurale", rekla je Glorija. Valentina i Šime vodili su ugodan razgovor da bi se potom vratili među djevojke i poslije su Maja M. i on otišli popričati ispred vile.

Foto: RTL

Laura je pričala kako je ljubomorna dok joj je Barbara govorila da glumi jer je lijepa i atraktivna i nema potrebe da se tako ponaša. "Ako je njezin izbor podbadanje svih cura, neka izvoli", dodala je Barbara. Šime je Maji M. pričao malo više o sebi, kakav je muškarac i što želi dok je Maja Š. zločesto komentirala kako je njezinu imenjakinju pozvao na spoj zato što je žali.

Nina je bila ugodno iznenađena što ju je Šime pozvao na razgovor te mu rekla da ima predrasude da je splitski galeb. Naposljetku je dobila ružu i bila jako sretna zbog toga. Kad se vratio među cure, pozvao je Anu da popriča s njim, što je opet šokiralo Lauru, koja se ponašala, kako je Suzana primijetila, kao da je bolja od ostalih djevojaka.

Ana je dobila bijelu ružu jer Šime smatra da je zaslužila ići na cjelodnevni spoj s njim. "Totalno neočekivano, ali mi je bilo jako, jako drago", iskreno je rekla, a neke djevojke to nisu dobro prihvatile.

Foto: RTL

Na redu je prva ceremonija ruža, a kako će to završiti - ne propustite pogledati već sad na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 3. veljače u 21.15 na RTL-u!

