Prisjetite se vrućih poljubaca Gospode Savršenih - imamo top pet!

Lauru, Anu, Vanju, i možda Marinelu ljubio je Šime u showu. Ali samo je s jednom djevojkom pronašao ono što je tražio - svoju Gospođicu Savršenu. Miloš i Maidu su zaiskrili na prvi pogled. Nisi mogli dugo odoljeti strastvenim poljupcima. Iako je Gospodin Savršeni ljubio i Barbaru, srce ga je vratilo na prvi poljubac. Glorija je pak odbila Milošev poljubac.

Šime je ljubio tri djevojke, Miloš dvije pred kamerama, a u samo jednu su se i - zaljubili!

Već u drugoj epizodi četvrte sezone, nakon vrućeg snimanja scena iz Mad Maxa, gdje se između Šime i Laure razvila vidna kemija, nisu mogli odoljeti jedno drugome na spoju koji je uslijedio. "Teško je ugasiti iskre, ponekad je bolje prepustiti se.", rekao je tada Gospodin Savršeni.

Miloš i Maida gotovo da su se zaljubli na prvi pogled. No, onda su je povrijedile njegove riječi pa se povukla u sebe. "U stvarnom životu, on danas uopće ne bi imao više šanse vidjeti me.“, razočarana je bila Maida nakon početnog ushita. No, Gospodin Savršeni je nesuglasice ispravio savršenim poljupcem.

Kada je Miloš ušao u show, Šime je shvatio da nema puno vremena i odlučio se na odvažan potez prema Ani koja mu se jako svidjela. A svidjela se i Milošu. Iste je večeri Laura izgubila kontrolu i iz ljubomore ga zalila pjenušcem. ''S Anom je i najobičniji trenutak romantičan. Nisam više htio odgađati'', priznao je Gospodin Savršeni za RTL.hr.

Gospodin Savršeni je otopio Barbarino srce jer njegovim poljupcima nije mogla odoljeti. Iako ga je sabotirala deva u Zoološkom vrtu čak dva puta, Miloš nije odustao od svojih romantičnih namjera. S Barbarom se zbližio u svojoj vili bez kamera. Poljupci su prštali na sve strane, i kada su mislili da su pobjegli oku objektiva.

Vanja i Šime su se poljubili tek u 27. epizodi četvrte sezone. Djevojke u grčkoj vili su ih već otpisale kao par, a možda i sami gledatelji. Ali, čini se da su Vanja i Šime polako gradili svoj odnos i tek onda ga zapečatili nježnošću. "Neopisivo je.", rekao je Gospodin Savršeni, potpuno očaran Vanjom koja je na kraju osvojila njegovo srce.

