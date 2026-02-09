Podijeljena vila i burni spojevi: Emocije rastu, konkurencija ne popušta

Novo jutro u vili proteklo je u znaku jedne glavne teme – dvije djevojke koje su na posljednjoj ceremoniji dobile veliku priliku odlučne su iskoristiti je do kraja. Stavovi u kući su podijeljeni: dok jedne smatraju da je sve to nezasluženo, druge poručuju da se konkurencije ne boje, a ima i onih koje otvoreno priznaju da osjećaju nelagodu.

„Imam asa u rukavu“, kratko će poručiti jedna od djevojaka pred važnom odlukom.

Foto: Net.hr

Ubrzo stižu dva pisma, po jedno za svaki tim, i postaje jasno da je vrijeme za grupne spojeve. Po tri djevojke iz svakog tima provest će dan s Karlom ili Petrom. Aktivnosti na plaži neke će iznenaditi i zbuniti, ali odustajanja nema. „Malo me uhvatio strah“, priznat će jedna natjecateljica, dok će druga priznati kako je očekivala nešto drugačije: „Nadala sam se ozbiljnijem spoju, ovo mi djeluje pomalo jednostavno.“

Iako u vili vlada uglavnom dobra atmosfera, susret sa Savršenima brzo budi emocije i natjecateljski duh. Jedna djevojka posebno će se istaknuti hrabrošću i prva izboriti vrijeme nasamo: „Inače nisam ovakva, ali ovdje nemamo puno vremena i želim ga iskoristiti.“

Spojeve su obilježili razgovori o obitelji, planovima i emocijama, pa čak i suze, a dvije djevojke koje su najviše zaintrigirale Karla i Petra s njima nastavljaju dan. Kreta se tako ponovno pretvara u kulisu romantike, a jedan susret bit će posebno emotivan.

Foto: Rtl

U vili, ostale djevojke nestrpljivo iščekuju detalje, dok se u međuvremenu ne štede komentari i analize. „Vratila se s dejta jako zaljubljena, možda je malo prerano“, čut će se među djevojkama.

U vili, ostale djevojke nestrpljivo iščekuju detalje, dok se u međuvremenu ne štede komentari i analize. „Vratila se s dejta jako zaljubljena, možda je malo prerano", čut će se među djevojkama.