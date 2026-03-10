Nove djevojke u 'Gospodinu Savršenom' osjećaju se odbačeno: 'Misle da sam samo prolazni lik'

Napetosti u vili RTL-ova realityja "Gospodin Savršeni" i dalje ne jenjavaju, a nove natjecateljice tvrde da ih dio djevojaka još uvijek nije prihvatio. Tijekom razgovora uz bazen Sofija, Anđela i Ivona osvrnule su se na nedavni sukob između Anđele i Maje, koji je ponovno potaknuo raspravu o odnosima u kući.

Anđela smatra da se neke djevojke jednostavno ne znaju nositi s jakim karakterima. „Ove djevojke nisu navikle na osobu poput Maje, ali za mene je ona sitna riba“, poručila je, jasno dajući do znanja da je sukob ne uznemirava previše.

Sofija je pritom primijetila kako se Anđela, Ivona i Žaklina često drže po strani i provode više vremena zajedno nego s ostatkom ekipe. Anđela je na to kratko odgovorila da se svaki put kad se pokuša družiti s ostalima pojavi neka nova drama.

Ivona je priznala da i dalje osjeća određenu netrpeljivost u kući. Smatra da ostale djevojke o njoj zapravo nemaju jasno mišljenje, već je doživljavaju kao nekoga tko je u showu samo privremeno. „Mislim da one mene vide kao prolazni lik. Ne ulazim u svađe, ali se najviše družim s onima koji mi odgovaraju“, rekla je. Kao primjer je navela Maju, dodajući da joj se čini kako ona često burno reagira na svaku sitnicu.

