Nova djevojka u Gospodinu Savršenom ne prestaje šokirati

Jedna od njih se posebno istaknula svojom – izravnošću. Pa tako Selma suparnice od početka ne štedi. A za Gospodu Savršene čuva samo lijepe riječi.

Selma „časti“ ostale kandidatkinje u showu bez susprezanja: “Niti smrdi niti miriše!“

Iako u razgovorima licem u lice djevojkama ne govori takve stvari, ni pred njima ne skriva baš puno svoje misli. “Ja se nisam došla družiti s njima.“, jasna je Selma oko svojih ciljeva. Toliko, da su djevojke šokirane samouvjerenošću kojom zrači Selma. „Svjesna je koliko vrijedi.“, uvidio je i Gospodin Savršeni njen stav. Selmino ponašanje pali alarm među kandidatkinjama. “Selma će pobijediti sve!“, misli Tamara.

Probitačna Selma uzrokuje nemir u vili

Djevojke nikako ne cijene Selmino ponašanje i jasno joj to daju do znanja. “Nove cure baš ne pričaju s nama.“, komentira Mia. No, Selmi je to, kako i sama kaže – potpuno nevažno. Dokazuje to i svojim postupcima i riječima: „Pored onakvih cura zaista je lako doći do kraja.“ Probitačna zavodnica vrlo brzo nalazi put do Gospode Savršenih. Jedan od njih je poziva na spoj jer ga njena samouvjerenost intrigira. Može li nova ukućanka Selma biti fatalna i oteti srce Gospodina Savršenog ostalim kandidatkinjama?

Kako je Selma iskoristila svoje vrijeme nasamo sa Gospodinom Savršenim i je li bila jednako rječita i izravna, pogledajte odmah u novoj epizodi na platformi Voyo čak tjedan dana prje prikazivanja na TV-u. Gospodina Savršenog pratite od ponedjeljka do četvrtka i na RTL-u od 21.15!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa