Milošev ljubavni trokut: Maida, Barbara i Maja

Nakon strastvene noći s Milošem, hladan tuš za Barbaru – realnost. Pogodilo ju je što druga djevojka ide na spoj s Gospodinom Savršenim i više nego što je sama očekivala. Nije mogla suspregnuti suze. Barbara se pridružila klubu slomljenih srca.

Pismo Gospodina Savršenog natjeralo Barbaru u plač

“Barbara je na prošlu ceremoniju došla samouvjerena, puna sebe pomalo. Dok danas kada je Maja pročitana, Barbie plača po kući, vrišti, dere se. Nije to baš dobro primila.“, Mia otkriva kako je počelo jutro u vili. Kada je čula da Gospodin Savršeni zove Maju na spoj, koju smatra direktnom prijetnjom jer zna da bi mu se mogla jako svidjeti – Barbara plače: “Nije mi svejedno.“ “Mislim da je to s Barbarom još sve jako sviježe.“, Ana je to već prošla sa Šimom, pa razumije reakciju svoje sustanarke. “Nisam očekivala da će mi se ovo dogoditi.“, iznenađena je i Barbara sama sobom. Maida je dolazi tiještiti zagrljajem iako se bore za istog Gospodina Savršenog. Možda baš zato shvaća koliko je Barbari teško.

Savršeni poslao Selmu u štiklama u kokošinjac – nesvakidašnji prizor

Maja je oduševljena što je pozvana na spoj, kao Selma. Gospodin Savršeni je pripremio ugodno druženje. No, onda nesvakidašnji prizor – poslao je Selmu u kokošinjac po jaja. “Nema ovdje kvočke, jel tako?!“, spremno, no uz malo straha je Selma prihvatila taj izazov.

“Je li postoji neka aktivnost koju bi ti voljela raditi s dečkom?“, Miloš je želi bolje upoznati, ali ga, u najmanju ruku, iznenadi njen odgovor: „Možda da idemo na psihoterapiju zajedno.“ “Taj moment psihoterapije bez potrebe i problema, iz predostrožnosti – već je onako bilo malo čudno. Blago rečeno.“, Milošu se pale crvene zastavice oko Selme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Barbarin strah opravdan - Miloš i Maja na spoju vide samo jedno drugo

“Ja te mogu stvarno osjetiti kad pričaš.“, Maji se Miloš jako sviđa. Cijeni to što je pozorno sluša i pamti što mu je rekla. Iste kvalitete se i Milošu sviđaju kod Maje. Pod izlikom potrage za solju, Selma ostavlja prostora Maji i Gospodinu Savršenom. Znatiželjna je i oko Majinih zavodničkih vještina, pa se vrzma u pozadini. No, ništa od toga ne ometa Miloša i Maju koji uživaju u međusobnom društvu. Gospodina Savršenog zanimaju romantične vježbe, pa mu Maja odluči pokazati jednu. Povezuju se bez riječi. I to vrlo uspješno. “Osjeti se doza bliskosti.“, Milošu se sviđa Majina direktnost i zrelost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Obistinjene Barbarinih slutnji pogledajte odmah u novoj epizodi Gospodina Savršenog na platformi Voyo, čak tjedan dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka, show Gospodin Savršeni pratite na RTL-u u 21.15!

Tekst se nastavlja ispod oglasa