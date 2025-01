Miloš i Šime otkrili kakvi su u kuhinji, tko je umjetnička duša, a tko žudi za adrenalinom

Od ponedjeljka na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u počinje nova, četvrta sezona showa 'Gospodin Savršeni', uz dvostruko više uzbuđenja, drame, ali i ljubavi. Miloš i Šime spremni su dočekati dvadeset djevojaka na idiličnom Rodosu te ih osvojiti svojim šarmom, elegancijom, izgledom, zanimljivim pričama i hobijima.

A samo djelić skrivenih detalja o sebi, koje će svojim damama pomalo otkrivati tijekom romantičnih spojeva, kako ih sve više budu upoznavali, dva su Gospodina Savršena odlučila već sada otkriti gledateljima koji željno iščekuju početak showa.

Veliki zaljubljenici u sportske aktivnosti, i Miloš i Šime od malih su se nogu bavili raznim vrstama sportova. Miloš je dosad trenirao nogomet, košarku, karate te kinesku borilačku vještinu Wing Chung. Šime se okušao u plivanju, bejzbolu, veslanju i nogometu.

Foto: rtl

Uz to, baš poput većine ostalih dječaka, od djetinjstva su zavoljeli superjunake i fantastične priče. Miloš je veliki ljubitelj Marvela i DC Comicsa, a zahvaljujući videoigricama, prisjeća se, naučio je engleski jezik. Šime je, pak, veliki zaljubljenik u trilogiju 'Gospodar prstenova' pa je svojedobno naučio i vilenjačku abecedu!

Obojica, ističu, vole eksperimentirati u kuhinji, pripremati jela i organizirati druženja za svoje najdraže.

„Od ekipe se najbolje snalazim u kuhinji, pa ih često i zovem na degustacije, a još češće to završi loše“, šali se Šime, „Koje god jelo pripremam, najbolje mi ispadne prvi put. Specijalizirao sam se u bolonjezu, znam ga zbilja vrhunski pripremiti, zatim ribu na sve načine, bilo u pećnici, u vinu, na gradelama...“

„Volim spremati hranu, uživam u tome i volim uvijek iskušati nešto novo. Moj su specijalitet, recimo, lovačke šnicle'', ističe Miloš.

Važan dio Miloševa života svakako je umjetnost. Svira gitaru, pjeva, strastveni je ljubitelj poezije koji je dosad izdao dvije zbirke i već priprema treću.

Foto: rtl

„Glazba mi je neka vrsta oslobađanja energije. Volim se parkirati ispred zgrade i ponekad nekoliko sati slušam muziku u automobilu“, ističe Miloš koji rado posjećuje i kazališta i kina te uživa u tom posebnom svijetu.

Uz to, veliki mu mir pruža i more, „To se jednostavno ne može objasniti, tu sam na svome, energija mi je drugačija, to je nešto sto najviše volim“.

S druge strane, Splićanina Šimu privlači adrenalin, a ponekad stvari napravi i potpuno neplanski. Tako je, priznaje, jednom prigodom obrijao i glavu.

Kad je o željama riječ, jednu posebno ističe: „Jednog ću dana sigurno skočiti s padobranom! Ali volio bih isprobati onaj skok kada iz aviona skaču dvojica, jedan s padobranom, a drugi bez, pa se pokušavaju uhvatiti i spoje se u zraku. Svjestan sam da je ludo i opasno, ali mislim da je to vrhunac adrenalina!“ zaključuje.

A koje će biti Miloševo i Šimino tajno oružje za zavođenje – romantična večera, adrenalinski izlet ili možda emotivni stihovi? Sve to pokazat će nova, četvrta sezona showa 'Gospodin Savršeni', od ponedjeljka na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u.

