Tko su finalistice koje će se boriti za srca Gospode Savršenih?

Mia je već jednom gotovo napustila show, ali ju je spasila Crna ruža, a onda i Šimine simpatije prema njoj. Marinela i Gospodin Savršeni su prošli trnoviti put koji je prokrčen zajedničkom noći bez kamera. Vanju suparnice nisu doživaljavle ozbiljno jer se stalno šali, no njena naizgled prikrivena zavodljivost dovela ju je gotovo do samog kraja. Barbara je dugo bila po strani, sve do dolaska Miloša, s kojim ima osjetnu kemiju. Maida i Gospodin Savršeni su bili prvi vrući par kojemu je račune pomrsila Barbara. Glorija je dugo bila neodlučna između Gospode Savršenih, ali je presudila, kako je ona sama to rekla - Šimina nezainteresiranost.

Posljednja ceremonija ruža odlučuje finalistice četvrte sezone Gospodina Savršenog

Posljednja je ceremonija ruža u četvrtoj, najuzbudljivijoj, po mnogočemu posebnoj sezoni showa Gospodin Savršeni. Šest djevojaka stoji pred dvojicom Savršenih u nadi da će baš one osvojiti njihova srca. Šime i Miloš su donijeli svoje odluke, ali ne olako, priznaju i sami. "Ja sam rekla da ja sebe vidim u finalu.", samouvjerena je Barbara oko svoje veze s Milošem."Odluka je na njemu. Ja sam svoje dala.", Mia priznaje da ju je pomalo strah ceremonije. "Ja nisam toliko sigurna, nikad nisam bila.", Vanja je također nervozna. "Taj nemir je i dalje prisutan.", iskrena je Maida iako osjeća da će proći dalje.

"Ja znam što bih trebao večeras napraviti. Trebao bih slušati razum. Ali biram se više voditi srcem večeras.", Šime je donio konačnu odluku.

Tko su finalistice u showu Gospodin Savršeni otkrijte odmah u novoj epizodi na platformi Voyo, čak tjedan dana prije emitiranja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka Gospodina Savršenog gledajte na RTL-u u 21.15!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa