Marinela priznala Šiminom bratu da mašta o životu s Gospodinom Savršenim

Marinela je tijekom razgovora sa Šiminim bratom, Jakovom, podijelila svoju viziju budućnosti s Gospodinom Savršenim te mu otvoreno priznala neke od svojih neostvarenih želja. Jakova je zanimalo bi li izabrala Šimu ili karijeru. Marinela se snašla pa odgovorila da bi voljela Gospodina Savršenog u svojo karijeri, odnosno da zajednički grade posao. Jakovu se to sve skupa nije pretjerano svidjelo.

'Mi u mojoj glavi, negdje, već živimo zajedno, radimo zajednička snimanja jer želim to i sama pa što ne bih i s njim. Imam par poznanica koje to rade sa svojim dečkima i putuju. Imaš društvene mreže, pratiš ih – to mi je bilo uvijek onako… Želim i ja nekog frajera s kojim mogu putovati i raditi snimanja van Hrvatske'', iskreno je Marinela priznala kako vidi sebe i Šimu u budućnosti. No, Šimina najbliža osoba na svijetu - njegov brat - ne može zamisliti isto. "Mislim da je moj brat puno više od fotografiranja, mislim da puno više nudi kao osoba, bez obzira na to što fenomenalno izgleda, što je stvarno frajer. No, mislim da je on više od te puke slike i toga izgleda.'', komentirao je Jakov.

MIloš je na grčki otok pozvao svog brata ,i dvije prijateljice. Brat mu je, primjetile su i kandidatkinje odmah, jednako miran kao on. No, prijatelji su rešetale djevojke pitanjima. Pod paljbom se našla Barbara. ''Stvarno? Pa što se onda ljubite filmski, ako nije bilo kamera?'', Miloševa je prijateljica željela čuti detalje o zajedničkoj noći bez kamera. Barbari je sve to postalo previše. ''Malo su rešetale Barbaru'', uvidio je Milošev brat, Marko i Barbari pružio ruku spasa - odveo ju je na razgovor nasamo.

