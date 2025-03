Glorija odbija poljubac Gospodina Savršenog: “Aaa! Ne!“

A vjerojatno nije sitnica kada djevojka odbije poljubac Gospodina Savršenog pred samo finale. Miloš je shvatio poruku ili je Glorija previše sramežljiva za intimu pred kamerama?

Spoj koji će Miloš svakako zapamtiti – po odbijenici

“Mislim da ona ima divlji duh u sebi. Jednostavno mi je žao što ona to potiskuje.“, Miloš i dalje ne može doprijeti do Glorije. “Što misliš kako bi izgledao tvoj i moj život možda?“, zanima Gospodina Savršenog na čemu je s njom. “Jel'?“, zaintrigirana je Glorija pitanjem o budućnosti s njime. “Mislim da bi to bilo baš jednostavno. Budući da sam ja iz Beograda, moja obitelj s tatine strane, i često sam tamo…“, dokazuje Milošu da granice i udaljenost nisu prepreka, kao ni preseljenje.

“Nisam jaka na riječima.“, smije se Glorija. “Na čemu si jaka, na dijelima? Da vidim.“, izaziva je Miloš koji želi saznati kakva su to dijela. „“Možda saznaš.“, pristaje Glorija na izazov. No, čini se da nije spremna. Miloš se naginje tražeći poljubac. „Aaa. Ne!“, Glorija se izmigolji u zagrljaj. “Ajde, želiš li ići?“, uviđa Gospodin Savršeni da je Gloriji neugodno. “Možda ostanem večeras bez ruže zbog toga.“, priznaje Glorija da bi je odbijanje poljupca moglo koštati finala.

