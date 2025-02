Kaos na cocktail partyju: Kandidatkinje zalupile vrata producentici pred nosom

Napetosti u showu "Gospodin Savršeni" sve su veće, a posljednji cocktail party donio je pravi obračun među djevojkama. Sve je počelo kada su Sara i Maja Š. ušle u raspravu s ostalim kandidatkinjama oko situacije s Marinom. Iako nije planirala sudjelovati u svađi, Maida se ipak uključila.

"Baš su me iznervirale jer su rekle neke stvari koje nisu trebale", priznala je. Sukob je eskalirao do te mjere da su Sara i Maja Š. napustile druženje, povukle se u sobu i čak skinule mikrofone. "Nemojte me snimati", poručila je Sara, dok je Maida iskoristila priliku da ih prokomentira.

"Ove dvije su nestale bez glasa, otišle su u svoj master bedroom", rekla je, naglašavajući činjenicu da su upravo one prije toga Marinu izbacile iz te sobe i njenog kreveta. Njihovo povlačenje izazvalo je reakciju produkcije.

Zalupile producentici vrata pred nosom

Kreativna producentica Ivana Šimac pokucala im je na vrata, ali su joj Sara i Maja Š. otvorile vrata samo da bi joj vrata odmah zalupile pred nosom. U međuvremenu, Šime je stigao među djevojke i primijetio napetu atmosferu.

"Prvo mi objasnite što je bila galama", upitao je, na što mu je Bojana kratko odgovorila: "Ženama je dosadno kad nema muškaraca, pa se svađaju." Ostale djevojke složile su se da je Šimin dolazak došao u pravi trenutak.

