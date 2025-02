Drama u 'Gospodinu Savršenom': Laura otkrila zašto je Šimu zalila pjenušcem

Na posljednjem cocktail partyju u emisiji "Gospodin Savršeni" došlo je do neočekivanog preokreta kada je Laura, ponukana ljubomorom, reagirala na način koji je sve iznenadio.

Naime, nakon što je doznala da je Šime poljubio Anu, situacija je dodatno eskalirala kada je vidjela da vodi Marinu na privatni razgovor. U tom trenutku, emocije su prevladale, a kada su prolazili pored nje, nije mogla suspregnuti svoju reakciju – zalila ga je pjenušcem.

O svemu je sada progovorila zaRTL.hr i objasnila svoj postupak.

Kako sama kaže, njena ljubomora dolazi prirodno: "Bik sam u horoskopu, meni je u prirodi da sam posesivna i da želim da sve bude onako kako sam si zacrtala. Kod mene je ljubomora znak da mi se Šime svidio, ali ne bih pretjerivala i odmah to nazvala velikom ljubavlju jer je za to prerano."

Nije ispunio obećanje

Priznaje da nije bila najsretnija zbog svog postupka, a za RTL.hr je otkrila što ju je ponukalo na takvu reakciju:

"Šime mi je svaki put poklanjao pažnju na ceremonijama, ovaj put sam očito shvatila da to nije tako. Iako mi je obećao da će doći do mene, činilo mi se da nije ispunio obećanje i to me potaknulo na ono što sam napravila. Nikako najbolja opcija za mene, ali što je, tu je.“

Iako joj Šime nije dao ružu, kaže da ju to nije previše pogodilo jer je unaprijed očekivala takav ishod. "Nije me povrijedilo što mi nije dao ružu, mislim da je to bilo i očekivano. Hvala Bogu što sam imala Miloša, od kojeg sam dobila ružu, tako da imam priliku ispeglati situaciju kod Šime!", rekla je za RTL.hr.

Što se tiče toga hoće li joj Šime oprostiti incident, Laura je optimistična unatoč reakcijama drugih djevojaka u emisiji: "Iako su sve djevojke mislile da me Šime otpisao nakon tog, kako ga svi zovemo 'zalivanca', ja u sebi imam vjeru da će mi Šime to oprostiti."

