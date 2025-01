Šime i Miloš otkrili tajne sa seta i najzanimljivije trenutke sa snimanja na Rodosu

Prikazivanje četvrte sezone najintrigantnijeg i najiščekivanijeg reality showa u Lijepoj Našoj, 'Gospodin Savršeni', već je krenulo na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 3. veljače u 21.15 sati kreće i na RTL-u. Brojnim medijima i gostima nova, nikad raskošnija sezona predstavljena je danas na ekskluzivnom eventu u centru Zagreba.

Prepoznatljiva crvena boja i ruže, kao glavni simbol showa, na svakom koraku – upravo to prvo su mogli zamijetiti gosti po dolasku na predstavljanje nove sezone RTL-ova 'Gospodina Savršenog'.

Okupljene je pozdravila voditeljica showa Antonija Blaće, izrazivši veliku sreću i zadovoljstvo zbog početka emitiranja, ali i činjenice da prethodnih tjedana gotovo svako listanje novina, scrollanje društvenim mrežama i gotovo svaki razgovor iznjedre dva prepoznatljiva imena – Šime i Miloš!

Upravo su 26-godišnji Splićanin Šime Elez i 36-godišnji Beograđanin Miloš Mičović najveće iznenađenje nove sezone showa koja donosi dvostruko više napetosti, intriga i ljubavi jer prvi put dosad djevojke će se boriti za naklonost čak dvojice Gospodina Savršenih!

'Osjećaj je nevjerojatan'

Šime i Miloš spremno su pozirali fotoaparatima, a okupljenim gostima ispričali najzanimljivije trenutke sa snimanja na Rodosu i tajne sa seta, ali i otkrili koliko im se život promijenio otkad su zaradili ovu laskavu titulu.

"Predivno iskustvo koje ti se ne pruža baš svaki dan i teško da će se opet ponoviti. Djevojke su obogatile cijelo to iskustvo, bilo je sjajno upoznati dvadeset različitih karaktera, mogu najaviti i brojna iznenađenja koja nas čekaju tijekom sezone. Stvarno, sutra da treba ponovno ići snimiti, sve bih ponovio“, kroz smijeh priznaje Šime: "Čudno mi je sebe vidjeti na televiziji! Potpuno je drugačiji osjećaj sve to doživjeti na otoku."

"Osjećaj je bio nevjerojatan, cijela ta priča, od ulaska s helikopterom do prvog susreta s djevojkama. Nisam znao što me čeka, ali vjerovao sam da ću se snaći. Kao što je rekao i Šime – ovo je prilika koja se događa jednom u životu! Interesantno je gledati ovo, iz ovog ugla natjecatelja kad smo sve to prošli", ističe i Miloš.

'Gospodin Savršeni' show je koji iz sezone u sezonu privlači brojne gledatelje, intrigira, zabavlja, o kojem se priča i komentira. Nova, četvrta sezona donosi brojne velike promjene u sadržaju, ali i načinu produkcije, koje su showu sada dale još jednu dodatnu dimenziju, a gledateljima dodatne razloge za iščekivanje svake nove epizode. Uz dva Gospodina Savršena, posebna novost jest činjenica da se snimanje prvi put odvijalo izvan granica Hrvatske, na grčkom Rodosu, stavljajući RTL tako uz bok svjetskim produkcijama.

Više o svemu okupljenima je kazala Ana Bižić, direktorica programa RTL-a.

"Rekla bih da se ideja o novoj sezoni 'kuhala' dosta dugo… Čim smo završili s trećom, u glavi smo moj tim i ja imali ideju da se, kad se budemo vratili na ekrane, vratimo s dva Gospodina Savršena. Željeli smo, uz to, gledateljima pružiti i jednu novu razinu u sadržaju, ali i u produkcijskom smislu. Tada smo zaključili da bismo novu sezonu mogli dislocirati. Ovo je prvi put nakon 2008. i Big Brothera u Tajlandu, da putujemo toliko daleko. Dislocirali smo cijeli produkcijski tim, svi su bili tamo i moram naglasiti da su zbilja odradili sjajan posao! Rezultat je stvarno na visokoj razini i mislim da se projekt, nakon tri uspješne sezone, vraća u najboljem izdanju dosad i mislim da će gledatelji stvarno uživati", ističe Bižić te objašnjava fenomen popularnosti showa u Lijepoj Našoj.

"Ovo je jedan klasičan romantičan, bajkovit moment koji je jako privlačan svim generacijama, u Hrvatskoj iznimno popularan među ženama i mladima. Osim sjajnih rezultata gledanosti na našim kanalima, ostvaruje i sjajne rezultate na našim digitalnim platformama i stvara poseban hype. To je jedan od razloga zašto smo ga odlučili vratiti u sinergiji s našom platformi Voyo."

Pratite na platformi Voyo

Još jedna bitna novost u ovoj sezoni jest ta da gledatelji sedam dana prije prikazivanja na televiziji show mogu pratiti na platformi Voyo. Veliki je to novitet jer su se do sada RTL-ove emisije i serije na platformi Voyo mogle gledati 24 sata ranije.

"Voyo je na tržištu već godinu i pol. Započeli smo s prikazivanjem sadržaja RTL-a dan ranije. I govorili smo našim korisnicima da mogu gledati sadržaj prije svih. Kroz naše showove, koji stvaraju hype i o kojima se priča, korisnici su pokazali želju da im damo još više sadržaja i epizoda unaprijed, a ne samo jednu. Tako smo odlučili da našim korisnicima sada omogućimo da gledaju sadržaj sedam dana prije svih. Time želimo omogućiti bingeanje, ali možete biti i prvi koji će 'na kavi' znati što se dogodilo… Uz to, ovo je prvi projekt koji u isto vrijeme ide na sve tri platforme Voyo – u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Uz to, objedinili smo i društvene mreže sva tri Voya kako bismo došli do maksimalnog angažmana korisnika", istaknuo je Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adria.

Kako bi iz prve ruke dobili što bolji uvid u samo djelić intriga i emocija koje će Šimu, Miloša i djevojke pratiti tijekom nove sezone, na eventu je prikazan ekskluzivni sneak peak s izdvojenim isječcima i najboljim trenucima.

Nova, četvrta sezona showa 'Gospodin Savršeni' – već sada na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 3. veljače u 21.15 sati i na RTL-u.

