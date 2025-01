Amerikanka Savannah o idealnom partneru i životu u Hrvatskoj: 'Čeka me nešto puno bolje'

Amerikanka Savannah u Hrvatsku je stigla zbog ljubavi, no život ju je poveo na nepredvidiv put. Ova stand-up komičarka i IT konzultantica danas živi u Zagrebu i svojim šarmom osvaja publiku, a uskoro će pokušati osvojiti i 'Gospodina Savršenog'. Show 'Gospodin Savršeni' gledajte odmah na platformi Voyo!

"Došla sam u Hrvatsku zbog Dalmatinca. Imala sam avionsku kartu iz Amsterdama za Split za 30 eura i nisam to htjela propustiti. Tamo sam upoznala bivšeg dečka Dalmatinca. Nakon devet mjeseci veze na daljinu, preselila sam se tu i pronašla posao u Hrvatskoj. Bili smo skupa pet godina, živjeli na selu, a onda smo prekinuli i ja sam došla u Zagreb. Počela sam se baviti stand-up komedijom", rekla je za RTL.hr.

Savannah je u svojim nastupima često inspirirana vlastitim iskustvima iz Hrvatske te razlikama između života ovdje i u Americi.

"Puno mojih šala proizlazi iz mojeg iskustva u Hrvatskoj, a često spominjem i razliku načinu života u Americi i Hrvatskoj te tipične dalmatinske stvari koje me nasmijavaju. Dalmacija je zapravo američka Florida, zaista su jako slične, onako 'pomalo', 'lagano', 'kavica'. Jako je opušteno, ne obavi se puno toga, prezauzeti smo boravkom uz more, na suncu i nošenjem sunčanih naočala. Dalmatinke su jako slične djevojkama s Floride. Dok sam živjela na selu, tu sam vidjela velike razlike s obzirom na život na Floridi, gdje sam živjela u gradu. Kad sam završila na selu, tu je bilo dosta drugačije nego tamo. Mentalitet je drugačiji i konzervativnije je", rekla je.

Premda je u Hrvatsku došla zbog ljubavi, ta priča nije imala sretan kraj.

"Nisam u vezi gotovo devet mjeseci. I dalje vjerujem u ljubav. Negdje na sredini veze znala sam da on nije prava osoba za mene i da postoji bolja osoba. Vidjela sam te male stvari i znala da mogu bolje, često se u takvim vezama osoba izgubi. U nekom trenutku te veze, nisam se mogla prepoznati. I znala sam da to nije ispravno za mene i da moram dalje. Nisam odustala od ljubavi jer znam da me čeka nešto puno bolje", ispričala je za RTL.hr.

Danas Savannah točno zna što traži od partnera.

"Volim nježne muškarce jer sam ja jako otvorena, moj karakter je jako upečatljiv i Amerikanka sam, napola Španjolka, glasna sam i ekspresivna te komunikativna. Trebam nekoga tko će biti nježniji, mekši, tko će me slušati, s kime ću se lako dogovoriti. Sve kod mene ide na brzinu, ali trebam nekoga tko će ići polako, naći me u sredini, ali mora biti zabavan", zaključila je za RTL.hr.

