Obožavatelji Gorana Jurenca, prvog hrvatskog Gospodina savršenog, ostali su nemalo iznenađeni njegovom posljednjom objavom na Instagramu.

Naime, Jurenec je objavio kako više nije u vezi s Claudijom Luciom Pioch, bivšom djevojkom s kojom je uplovio u vezu nakon dramatičnog razlaza s Hanom Rodić.

Obožavatelji su primijetili kako Goran već neko vrijeme nema fotografije s Claudijom na društvenim mrežama, dok je ona govorila kako su razdvojeni zbog posla i kako će se uskoro oglasiti.

Prekinuo 'šutnju' nakon sat vremena

Jučer je Claudia objavila da je veza gotova, a Goran je nakon tek sat vremena odlučio prekinuti "šutnju" pa objavio: " Evo da se izjasnim, Claudia i ja nismo zajedno od 9. lipnja 2021. Nismo pokušavali obnoviti vezu kao što je dotična napisala. Hvala", objavio je na IG storyju.

Claudia je u poruci koju je objavila napisala kako su pokušavali popraviti vezu, no on je to odlučno demantirao, što dosta podsjeća na turbulentnu priču s Rodić.

Nadamo se da se ovaj put neće danima razvlačiti po medijima i s ovom djevojkom.

Nedavno su fanovi primijetili da postoje nevolje u raju, no Goran je tada zamolio za razumijevanje te najavio objašnjenje "privatne situacije":

"Molim vas za malo razumijevanja što se moje privatne situacije tiče. Znam da novine svašta pišu, ali izjasnit ću se ovih dana i saznat ćete što se dogodilo", objavio je u lipnju.

Podsjetimo, Claudia i Goran objavili su da su ponovno u vezi, zaljubljeniji nego ikad, nekoliko dana nakon što je Goran javno prekinuo s Hanom. Često su objavljivali zajedničke fotografije, a spominjali su i vjenčanje i djecu.