Uz taktove hita "Don't Cha", skupine Pussycat Dolls, dogodio se jedan od najluđih padova u povijesti hrvatskih TV programa. Bila je to 2008. godina i peta sezona Big Brothera. U kući se odvijao tulum na kojem se natjecateljica Tanja Jovanović jako dobro zabavljala. U jednom trenutku popela se na šank kako bi pokazala svoje plesno umijeće. Unatoč upozorenju da je na šanku sklisko, nije se pokolebala. Krenula je njihati bokovima i samo nekoliko sekundi kasnije završila na podu.

Osim po ovom nevjerojatnom padu, Tanju se pamti i po brojnim "biserima" jer miješala je tramvaj i trajekt, nije znala gdje su Vinkovci niti što je soja, a zbunjivali su je i neki pojmovi kao što je, recimo, "ciničan".

Tanja danas ima 35 godina i živi u Njemačkoj kamo se preselila iz Dubrovnika. Prije četiri godine se udala za Tonija pa je svom prezimenu dodala i prezime Matić. Na svom YouTube kanalu "Tanja believe" objavljuje videa u kojima pokazuje što je sve kupila, daje savjete o ljepoti, a ponekad govori i o vjeri.

"Jako mi se sviđa što ovdje nedjeljom ništa ne radi. Smatram da je nedjelja dan za odmor za svakoga. U Hrvatsku kad dođeš pogubiš se, čudno mi je da nedjeljom sve radi. I ja sam bila ta koja je radila bez ijednog slobodnog dana. Godinama sam mislila da su Nijemci hladni ljudi, ali danas više shvaćam tu hladnoću. To je odraz njihove kulture. Prije mi je smetala ta hladnoća, ali danas to shvaćam. Oni ne tračaju ljude i ne ulaze u tuđe živote. Ljudi ovdje dosta rade, ali nisu svi roboti. Ja i moj suprug smo privatnici, imamo vremena i za kave, ali za mene je to gubljenje vremena", rekla je Tanja o svom životu u Njemačkoj.

Prije tri godine Tanja je objavila video u kojem je komentirala svoje pojavljivanje u Big Brotheru:

"To je za mene predivno iskustvo, dok god sam živa, bit će u mom sjećanju. U kontaktu sam i dalje s Danijelom koji je te godine pobijedio."

Okrenula se vjeri

Govorila je i o svom okretanu vjeri i iskustvu u Međugorju:

"Smatram da Bog voli sve nas. Jedan dan nisam vidjela drugi izlaz nego da odem u Međugorje. Jednostavno sam htjela naći izlaz preko vjere i doći što bliže Isusu. Istinski sam htjela upoznati vjeru. Nakon povratka iz Međugorja, moj život se okrenuo milijun na sat. Uvjerila sam se da me Bog ljubi i da je Isus sa mnom. Shvatila sam da nisam sama i tada mi je život postao puno ljepši. Ljubiti Boga i vjerovati u Isusa mi jako puno znači. Kad se par dana ne molim, osjetim da mi je teško i jako se brzo vratim molitvi", ispričala je Tanja.

Osim savjeta o ljepoti, priča o životu u Njemačkoj, Tanja ponekad dijeli i kulinarske savjete pa je tako pokazala i kako kuha gulaš: