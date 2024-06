U srijedu 26. lipnja je bio zadnji, treći dan INmusica na zagrebačkom Jarunu. Tijekom tri dana koliko je trajao INmusic festival, na pozornicu su se popele brojne poznate zvijezde, a jedna od zvijezda je dobro poznati glumac Keanu Reeves koji je nastupio sa svojim bendom Dogstar.

Zadnji dan INmusica atmosferu su dizali The Smashing Pumpkins, Röyksopp, Bombay Bicycle Club, Ibibio Sound Machine i Descartes a Kant.

The Smashing Pumpkins

The Smashing Pumpkins jedan su od ključnih glazbenih sastava koji su obilježili zvuk grungea i devedesetih mješavinom psihodelije, heavy metal rifova i art rocka. Bend su 1988. godine u Chicagu osnovali frontmen i gitarist Billy Corgan, gitarist James Iha, basistica D'arcy Wretzky i bubnjar Jimmy Chamberlin. Debitantskim albumom ''Gish'' 1991. godine osvojili su glazbenu kritiku i uvrstili se u prvi red nadolazećeg grunge vala. Potom je uslijedio njihov multiplatinasti album ''Siamese Dream'' iz 1993. godine koji je proglašen jednim od najboljih alternativnih rock albuma svih vremena.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL The Smashing Pumpkins

Röyksopp

Röyksopp je elektronički glazbeni duo iz Norveške poznat po kombinaciji housea s afro-američkim glazbenim elementima. Bend su 1998. godine osnovali prijatelji Torbjørn Brundtland i Svein Berge, a tri godine nakon su objavili album prvijenac, ''Melody A.M.'' koji je osvojio glazbenu kritiku i lansirao ih u sam vrh glazbene scene. Svaki novi album upotpunjen je zanimljivim glazbenim kombinacijama i uzbudljivim vizualnim elementima, uz naglašene i ekscentrične scenske nastupe koji su ih dodatno izdvojili u glazbenom svijetu.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Röyksopp

Bombay Bicycle Club

Bombay Bicycle Club su osnovali Jack Steadman, Jamie MacColl, Suren de Saram i Ed Nash u sjevernom Londonu. Debitantski album ''I Had the Blues But I Shook Them Loose'' objavljen je 2009. godine te je dobio sve pohvale od svjetske glazbene kritike kao što su NME-a, Uncuta i druge. Tijekom godina karijere eksperimentirali su brojnim žanrovima, uključujući folk, elektroniku i indie rock.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Bombay Bicycle Club

Ibibio Sound Machine

Ibibio Sound Machine nastao je 2013. godine u Londonu, a predvodi ga nigerijska pjevačica Eno Williams u pratnji vrhunskih glazbenika od Londona do Gane i Brazila. Alfred Kari Bannerman, Anselmo Netto, Jose Joyette, Derrick McIntyre,Tony Hayden, Scott Baylis te Max Grunhard. Williams često u pjesmama prenosi narodne priče i doživljaje koje joj je prenijela majka čiji je materinji jezik Ibibio, koji je ujedno i inspiracija za naziv benda.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Ibibio Sound Machine

Descartes a Kant

Descartes a Kant grupa je porijeklom iz Guadalajare u Meksiku. Osnovala ga je skladateljica Sandrushka Petrova kao tinejdžerica ranih 2000-ih, isprva kao isključivo ženski bend, svirajući na zabavama na lokalnoj sceni. Ime su preuzeli iz filozofske knjige koja sadrži poglavlje pod naslovom "Od Descartesa do Kanta" čija su djela suprotstavljena filozofska djela uokvirila početak moderne ere. Njhov posljednji studijski album ''Victims Of Love Propaganda'', prvo je američko studijsko izdanje pod palicom legendarnog Stevea Albinija.

Foto: Profimedia Descartes a Kant

