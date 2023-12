Billboardov izbor sedam najboljih božićnih pjesama ove godine donosi pravu blagdansku rapsodiju koje će vam uljepšati vrijeme provedeno s vašom obitelji. Donosimo sedam božićnih pjesama koje su Bilboardov izbor.

All I Want For Christmas Is You

Na vrhu liste je neodoljiva Mariah Carey s hitom 'All I Want For Christmas Is You'. pjesma je postala sinonim za moderni Božić. Vesele melodije i Mariahin nezaboravni glas čine ovu pjesmu neodoljivom.

Christmas (Baby Please Come Home)'

Ova pjesma Darlene Love iz 1963. donosi osjećaj starog, klasičnog Božića. Njezine emotivne note bude toplinu i nostalgiju.

Merry Christmas To You

Treće mjesto osvaja vječni Nat King Cole s 'Merry Christmas To You'. Nat King Cole svojim toplim glasom donosi klasičnu božićnu atmosferu.

Pjesma je puna ljubavi i topline, savršena za okupljanje obitelji.

Last Christmas

Wham! zauzima četvrto mjesto s klasikom 'Last Christmas'. Pjesma je postala jedna od najpoznatijih božićnih melodija, s lagano melankoličnim tonom. Govori o ljubavi i gubitku, ali i o nadi.

White Christmas

Na petom mjestu je Bing Crosby sa svojom ikoničnom 'White Christmas' iz 1947. 'White Christmas' je sanjiva i mirna pjesma, idealna za blagdansko doba godine.

Rockin' Around The Christmas Tree

Brenda Lee donosi zabavu sa 'Rockin' Around The Christmas Tree'. Vesela i živahna, ova pjesma je pravi izbor za ples oko božićnog drvca. Donosi zabavnu i razigranu atmosferu.

Feliz Navidad

Na sedmom mjestu je Jose Feliciano, jedini koji Božić čestita na španjolskom, s pjesmom 'Feliz Navidad'.

Ove pjesme su pravi izbor za stvaranje čarobnog božićnog ugođaja! Uz ovih sedam nezaboravnih hitova, Billboard je zaokružio listu s nekoliko dodatnih božićnih dragulja koji će vas odmah uroniti u blagdanski duh.

Svaka od ovih pjesama nosi posebnu čaroliju, bilo da je riječ o klasičnim melodijama koje bude nostalgiju ili modernijim ritmovima koji će vas natjerati da zaplešete oko božićnog drvca.

Ne propustite uživati u ovim melodijama koje su obilježile generacije i koje i danas krase blagdansko doba, pretvarajući svaki trenutak u posebnu uspomenu. Uz tople napitke, ukrase i blistave svjetiljke, ove pjesme su savršen dodatak za stvaranje nezaboravnog božićnog ozračja.

