U Zagrebu je u 77. godini preminuo glazbeni producent i menadžer Damir Gostl. Organizirao je dolazak Rolling Stonesa i Paula McCartneya u Zagreb. Na Zagrebačkom je festivalu s Vladimirom Mihaljekom-Mihom organizirao natjecanje mladih bendova, prenosi Večernji list.

"Naša suradnja na Croatian Music Aidu počela je nakon što sam sudjelovao u projektu 'Moja domovina'. Zvao me je i zajedno smo pokrenuli Croatian Music Aid. To je bila humanitarna organizacija koja je zaštitila oko 500 glazbenika svih vrsta glazbe, od ozbiljne do pop-rocka. U suradnji s Gradom Zagrebom organizirali smo nekoliko tisuća koncerata za potrebe vojske, prognanika i gradova. Mi smo bili samo posrednici između izvođača i onih kojima je trebao program. Skupa smo radili i veliku promociju projekta 'Moja domovina' u Lisinskom, i tu smo pokazali zajedništvo glazbenika u pravednoj borbi protiv srpskog agresora. Uvijek se sjetim kako su slovenski mediji pisali da su hrvatski glazbenici u ratu imali snagu poput jedne cijele brigade", ispričao je Vladimir Mihaljek-Miha za Večernji list.

