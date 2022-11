Ali iako je njeno srce odabralo Maru, kako je rekla, eurovizijska pobjednica ju je odbila. "Alina, moj glas večeras ima puno veću težinu za tebe nego kao glas kako si lijepo pjevala. Ovo je glas za hrabru i odlučnu djevojku, za slobodnu osobu koja ima pravo voljeti kako želi, jer vam to pravo nitko ne može uskratiti. Ali ja ti nisam dobar mentor jer ne mogu podnijeti te nježne osjećaje, radim to nervozno, glasno, grubo i ne bih se mogla nositi s nekime tko na to nježno reagira. Ja sam sve što ti nisi. Dobrodošla, Alina The Queen (kraljica)", poručila je Marija, a nakon toga je dobila priliku izabrati još jednog mentora.